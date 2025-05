Milano Marittima luogo del benessere qualità e pregio. Ordinanza per garantire la tutela della qualità turistica della località

Limitazioni più stringenti relative alle emissioni sonore in alcune aree della località

Il Sindaco ha emanato l’ ordinanza “Misure a tutela del decoro urbano, della quiete pubblica e della sicurezza nella località di Milano Marittima”.

L’ordinanza è in vigore dal 31 maggio 2025 al 29 giugno 2025, valida trenta giorni, assunta in via sperimentale, per verificarne l’efficacia e l’efficienza, al fine poi di valutare le successive disposizioni e norme da adottare.

L’atto disciplina, con una serie di provvedimenti restrittivi e inasprimento delle sanzioni, limitazioni più stringenti relativamente all’utilizzo degli impianti elettroacustici e lo svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee in due “aree di tutela della qualità del turismo”.“

Le due aree di tutela sono state localizzate nel perimetro Porto Canale-Via Dante Alighieri-Via Ponchielli-Lungomare e nel perimetro Via Damiano Chiesa-Via Verdi -Canalino-Viale 2 giugno.

Il provvedimento è conseguente agli impegni assunti con l’ordine del giorno “Ordine pubblico, Sicurezza urbana e Decoro urbano”, approvato dalle forze politiche della maggioranza nel Consiglio comunale del 22 maggio scorso.

Inoltre è il frutto di un proficuo confronto avvenuto nei giorni scorsi con le Associazioni delle Categorie economiche e la Cooperativa Bagnini, con le quali, grazie alla loro fattiva collaborazione, è stato costruito insieme un percorso unitario per adottare tali misure specifiche.

L’obiettivo è quello di un modello di sviluppo turistico proiettato sui valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere, con un’offerta di intrattenimento e divertimento sostenibile, responsabile e rispettoso della comunità e dei nostri ospiti. Un luogo del buon vivere, in cui non può coesistere mancanza di decoro urbano e fenomeni che possono degenerare in disordine e vandalismo.

I provvedimenti dell’ordinanza per la zona “Area di tutela della qualità del turismo”

E’ consentito esclusivamente musica di sottofondo nel rispetto dei limiti assoluti di classificazione acustica.

A partire dalle ore 01.00 ogni attività musicale dovrà cessare nel centro di Milano Marittima e dalle ore 00.00 negli stabilimenti balneari.

Le limitazioni, in caso di criticità, sono estensibili ad ulteriori zone del territorio, prorogabili nella durata temporanea con distinti provvedimenti.

Nel giorno 20/06/2025 in occasione della Notte Rosa sono consentiti i trattenimenti musicali

E’ fatto divieto di

– utilizzo di vocalist;

– utilizzo di fuochi artificiali e/o spettacoli pirotecnici di ogni genere ad esclusione di quelli patrocinati dall’amministrazione comunale;

– vendere bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi genere nell’orario dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo, per le attività di vendita al dettaglio.

Per tutti gli altri casi nel territorio comunale restano comunque in vigore i provvedimenti dell’Ordinanza 6/2025 ”Disposizioni in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel comune di Cervia” e del “Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana”.

Dichiarazione della Giunta comunale: “La nuova ordinanza, i cui contenuti sono stati elaborati e condivisi nei giorni scorsi con le Associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini, è la conferma del modello turistico che vogliamo. Tali misure fanno parte di quegli obiettivi che perseguiamo per valorizzare le bellezze e la cultura del nostro territorio, garantendo il divertimento, ma nel rispetto e nell’armonia della località. Milano Marittima deve tornare alla ‘dolce vita’, luogo del benessere qualità e pregio. Con questo provvedimento interveniamo con limitazioni più stringenti, relative alle emissioni sonore degli intrattenimenti, in alcune aree precise del territorio in cui maggiormente si concentrano i fenomeni di maggiore criticità. E’ una disposizione temporanea che andrà poi valutata a seconda dei risultati e delle esigenze che si presenteranno”.

Cervia, 30 maggio 2025