Milano, scooterista 21enne cade e muore durante la fuga dalla Polizia. Rabbia dei familiari in ospedale. Nuovo “caso Ramy”?

Una fuga improvvisa, un inseguimento durato pochi minuti e un impatto fatale. È morto così un giovane di 21 anni di origine libica, deceduto nella notte tra lunedì e martedì a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel capoluogo lombardo. Il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter quando, alla vista di una pattuglia della Polizia, ha improvvisamente cambiato direzione in viale Ortles, scatenando l’attenzione degli agenti.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, che sta conducendo le indagini, la pattuglia stava procedendo regolarmente intorno alle 3:15 quando ha incrociato il mezzo a due ruote proveniente dalla direzione opposta. Improvvisamente il giovane ha svoltato bruscamente in via Cassano d’Adda. La Volante, insospettita dalla manovra, ha deciso di seguirlo. Poco dopo, all’altezza dell’incrocio con via Marco D’Agrate, lo scooter avrebbe perso aderenza finendo contro un semaforo. Nessun contatto, secondo le verifiche iniziali, tra il mezzo della Polizia e lo scooter.

Il giovane, che era privo di patente, è stato soccorso in condizioni critiche dal 118 e trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

La notizia della sua morte ha provocato momenti di forte tensione presso il pronto soccorso dell’ospedale. Alcuni familiari e amici, accorsi alla struttura, hanno reagito con rabbia, contestando le forze dell’ordine e creando disordini all’interno del presidio sanitario. Si sono registrati danni ad arredi e suppellettili, rendendo necessario l’intervento di polizia e carabinieri per riportare la calma.

Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente, mentre si attendono ulteriori accertamenti sulle condizioni del mezzo e sul comportamento del conducente poco prima dello schianto.