Rimini. Minacciano un barista e chiedono il pizzo. Fermati dalla polizia, danno in escandescenze: arrestati un nomade e un rumeno

In zona stadio del baseball a Rimini, un barista è stato minacciato da un uomo di origine nomade di 42 anni e un rumeno di 22 anni. Gli uomini si definivano “capi degli zingari” e spesso frequentavano il locale da ubriachi e molestando gli altri clienti. Hanno cercato di consumare senza pagare, ma quando il proprietario si è rifiutato di servir loro alcolici senza pagare i debiti arretrati, hanno reagito in maniera aggressiva chiedendo per contro il pagamento del “pizzo”.

Alcuni poliziotti sono intervenuti, ma l’uomo di origine nomade ha cercato di fuggire ma poi bloccato opponendo resistenza. Durante il tragitto in questura, i due hanno minacciato di morte i poliziotti e hanno danneggiato l’auto di servizio una volta arrivati. Sono stati arrestati per tentata estorsione, violenza, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni a un agente. Le registrazioni delle telecamere interne del bar mostrano le minacce degli aggressori e l’aggressione al cliente.