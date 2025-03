MINI Challenge: Marchioro e Bagnasco conquistano il Mugello, Selva è sesto nel Lathi Historic Rally

I tesserati della Scuderia San Marino continuano a raccogliere ottimi risultati sui diversi circuiti internazionali. Nel fine settimana spiccano i piazzamenti arrivati dal MINI Challenge. Al Mugello Gara 1 e 2 si tingono di biancazzurro: pole position e vittoria per Giacomo Marchioro nelle due manche, mentre secondo posto per Alessandro Bagnasco.

Va vicino al podio anche Giacomo Altoè, impegnato a Magny-Cours per il Fanatec GT World Challenge, concludendo Gara 1 al quarto posto. Nella seconda prova il pilota in ottava posizione. Weekend amaro per Mattia Drudi, che ha partecipato solo alla prima prova terminando quindicesimo.

Trasferta soddisfacente per Roberto Selva, che ha rappresentato la Scuderia al Lathi Historic Rally in Finlandia. Al fianco del pilota reggiano Andrea Tonelli su Ford Escort RS 1800 ha concluso al quinto posto assoluto della manifestazione.