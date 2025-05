Minibasket Cup 2025, spettacolo e applausi. Successo del Torneo Nazionale Esordienti, due giorni tra Poggio Torriana, San Marino e Villa Verucchio

16 squadre, 240 atleti, 260 accompagnatori, 6 campi. 32 gare e tanto entusiasmo

Una grande festa di sport e amicizia ha animato il weekend della Minibasket Cup 2025, giunta alla sua sesta edizione. Il torneo nazionale, riservato alla categoria Esordienti (12 anni), ha visto impegnate 16 squadre provenienti da tutta Italia, distribuite in quattro gironi su sei campi tra Villa Verucchio, Poggio Torriana e San Marino.

La manifestazione è stata organizzata in sinergia da Villanova Basket Tigers, Valmarecchia Wolves e San Marino Titans, con il sostegno della FIP, della Federazione Sammarinese Pallacanestro, di FIBA Europe – Youth Development Fund e il patrocinio delle istituzioni locali italiane e sammarinesi.

In soli due giorni si sono disputate 32 partite, per un totale di oltre 1.000 minuti di gioco, con grande entusiasmo sugli spalti e tanto divertimento in campo. La vittoria finale, trasmessa in diretta sul canale YouTube @fsp1968media, è andata ad Aics Forlì, che ha superato in una combattuta finale i San Marino Titans. Terzo posto per Virtus Luino (Varese), che ha battuto San Mamolo 2000 Bologna nella “finalina”.

Oltre alle classifiche, il torneo ha voluto premiare lo spirito sportivo, con un riconoscimento per ogni squadra al giocatore più rappresentativo, non necessariamente il più forte, ma il più positivo e coinvolgente per il gruppo. Grande partecipazione anche da parte delle giocatrici presenti, che si sono distinte per grinta e qualità, giocando alla pari con i coetanei maschi.

Tra i momenti più sentiti, anche i derby marchigiani e bolognesi andati in scena tra club “vicini di casa” (Attila Junior Basket Porto Recanati vs Pallacanestro Recanati, e Pallacanestro Sangiorgio di Piano vs Peperoncino Basket Castello d’Argile) e il gesto della Fortitudo Sant’Anastasia (Napoli), che ha colto l’occasione per visitare il territorio sammarinese prima del torneo, confermando già la volontà di tornare nel 2026.

“Siamo felici della riuscita dell’evento – ha commentato Daniele Zavatta, direttore del torneo –. Abbiamo accolto due squadre in più rispetto al 2024 e mantenuto alti standard organizzativi grazie alla collaborazione tra le tre società. Ringraziamo tutti, a partire dagli arbitri, protagonisti spesso silenziosi ma fondamentali, e un pensiero speciale è andato a tutte le mamme, festeggiate proprio nella giornata conclusiva del torneo”.

La Minibasket Cup si conferma così un appuntamento fisso e prezioso per il movimento cestistico giovanile della Valmarecchia e di tutta l’area adriatica.