Miramare, scambio di droga vicino agli hotel: arrestato pusher 22enne

Un intervento mirato dei Carabinieri ha interrotto l’ennesimo episodio di spaccio nella zona turistica di Miramare. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i militari della stazione locale hanno arrestato un giovane di 22 anni, di nazionalità albanese e senza fissa dimora, sorpreso mentre consegnava cocaina a due clienti nei pressi di alcune strutture ricettive.

La scena, avvenuta in una delle aree più battute della fascia costiera riminese, non è passata inosservata agli occhi dei Carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio. Dopo aver assistito alla cessione della droga, i militari sono intervenuti bloccando il ragazzo e sottoponendolo a perquisizione. Addosso aveva alcune dosi già confezionate di cocaina e circa 200 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con un’attività di spaccio.

La perquisizione è poi proseguita nel residence in cui il giovane alloggiava temporaneamente. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto altri 10 grammi di cocaina suddivisi in dosi, confermando l’ipotesi investigativa di un’attività organizzata e continuativa.

Il 22enne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima. I due acquirenti, entrambi giovani, sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo delle zone turistiche in vista dell’inizio della stagione estiva, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga nei luoghi ad alta frequentazione.