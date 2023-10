MISANO ACCOGLIERÀ IL CAMPIONATO DEL MONDO FINETWORK FIM JUNIORGP™ NEL 2024

Misano World Circuit, 27 ottobre 2023 – Con il Finetwork FIM JuniorGP™ World Championship si aggiunge un’altra perla al ricchissimo programma di eventi internazionali attesi a Misano World Circuit nel 2024.

MWC sarà il primo circuito in Italia ad ospitare un round a sé stante, con tutte le classi: JuniorGP, Moto2, European Talent Cup e STK.

La JuniorGP™ è già stato ospitato in due occasioni in passato a Misano, in contemporanea al GP di San Marino e della Rivera di Rimini, appassionando il pubblico per le gare spettacolari e combattute, con pochi centesimi a decidere i risultati. Ora, la JuniorGP™ farà il suo debutto al Marco Simoncelli con un round a sé stante, aggiungendo nel 2024 l’Italia a Spagna e Portogallo.

L’attuale campionato è ad una prova dal termine, l’ultima è infatti in programma il 5 novembre al Ricardo Tormo di Valencia.

Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit: “Negli ultimi 25 anni il FIM JuniorGP è stato il trampolino di lancio per molti campioni del motociclismo mondiale, una fase di transizione molto importante per i giovani piloti. Siamo orgogliosi di ospitare l’unico round italiano a MWC, nel cuore della Riders’ Land. Il nostro circuito è lieto di promuovere, insieme al Centro Tecnico FMI, molti progetti riguardanti i giovani talenti del motociclismo. Sono sicuro che sarà un altro grande spettacolo offerto dalla Motor Valley e sarà interessante seguire i campioni del futuro”.

Oscar Gallardo, Direttore del Campionato Mondiale Finetwork FIM JuniorGP™: “È un piacere poter annunciare che un grande circuito come il Misano World Circuit Marco Simoncelli si unirà al Campionato, ospitando il proprio evento. È un’ulteriore dimostrazione del livello di questa competizione e del suo valore nel creare grandi campioni. Siamo certi che si rivelerà un grande successo. La famiglia JuniorGP è orgogliosa di accogliere un altro grande circuito nel nostro calendario”.

Il calendario completo del 2024 sarà presentato nei prossimi giorni, nel frattempo MWC festeggia questa ulteriore grande manifestazione motociclistica seguita in tutto il mondo grazie ai tanti broadcaster internazionali che ne acquisiscono i diritti in 17 paesi e che supera i 3.5 milioni di visualizzazioni. Corposa l’attività di comunicazione sui social network con oltre 300mila followers iscritti ai canali ufficiali.

Misano World Circuit Marco Simoncelli