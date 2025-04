Misano Adriatico, al Byblos si riaccende la “Febbre della Disco Music” con Balla coi Miti

La notte del 30 aprile 2025 promette scintille a Misano Adriatico: al Byblos Club torna “Balla coi Miti”, l’evento che farà rivivere l’intramontabile magia della Disco Music. Una serata interamente dedicata ai grandi successi degli anni ’70 e ’80, per un viaggio musicale che partirà dallo storico Studio 54 di New York fino ai celebri film “La febbre del sabato sera” e “Thank God It’s Friday”.

A scandire il ritmo saranno le hit immortali di leggende come Bee Gees, Gloria Gaynor, Donna Summer, Village People, Tavares, Barry White, Abba, Boney M, Giorgio Moroder, KC and the Sunshine Band e Tramps. Un sound che ancora oggi ispira star della musica internazionale come Bob Sinclar e David Guetta.

Il Byblos accoglierà i suoi ospiti a partire dalle 22.00, con due sale animate dai dj di Radio Sabbia, protagonisti ogni weekend del programma “Balla coi Miti”. Il loro Megamix Live trasformerà la serata in una grande festa, ideale sia per chi ama godersi lo spettacolo che per chi vuole scatenarsi in pista.

Il biglietto d’ingresso, comprensivo di drink, ha un costo di 15 euro. L’organizzazione ha previsto anche un servizio navetta gratuito: le partenze avverranno da Misano Adriatico, viale Dante, a partire dalle 00.30, con rientro a partire dalle 03.00.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Frühlingfest – l’Oktoberfest di primavera, conferma ancora una volta il Byblos come uno dei templi storici del divertimento sulla Riviera Adriatica.