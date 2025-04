Misano Adriatico. Al via la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria

Misano Adriatico, 22 aprile 2025 – Sono iniziati i lavori di riammodernamento dell’area della stazione ferroviaria. L’intervento prevede la sostituzione delle vecchie vetrate deteriorate con delle nuove lamiere, la riqualificazione di tutte le parti in ferro, la riverniciatura dei sottopassi e altre manutenzioni degli arredi che, oltre a donare nuova vita all’area, ne garantiranno la sicurezza.

I nuovi pannelli saranno serigrafati con una grafica che richiama #RideOnColors, il progetto di brand identity sviluppato da Aldo Drudi a partire dalle vie di fuga del Misano World Circuit e che, negli anni, si è evoluto sino a diventare un progetto di marketing integrato territoriale.

La grafica dei nuovi pannelli, realizzata dallo stesso designer, è un rimando alla texture che miscela i colori del territorio e quelli della velocità, a rimarcare la forte connessione tra Misano, il circuito e la Riders’ Land.

“Questa caratterizzazione ha lo scopo di creare un’associazione diretta tra Misano e la pista – spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni – in modo che chi transiterà da qui in treno potrà, anche senza fermarsi, ricordarsi di Misano come terra dei motori. È lo scopo di questo intervento, oltre a quello di avere una stazione risistemata e bella da vedere”.

“Si tratta di una riqualificazione importante – aggiunge l’Assessore ai lavori pubblici Nicola Schivardi – perché riguarda quello che rappresenta il nostro biglietto da visita per quanti arrivano a Misano in treno. Fornire un colpo d’occhio piacevole e accattivante era uno degli obiettivi di questa legislatura. Alla sostituzione delle vetrate faranno seguito la ritinteggiatura dei sottopassi e la verniciatura della facciata della stazione”.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 50.000 euro.

Comune di Misano Adriatico