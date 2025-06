Misano Adriatico, Campionati Master 2025: a Santamonica la fusione fra atletica e motori in un evento senza precedenti

Continuano i preparativi per i Campionati Italiani Master di atletica leggera, in programma a Misano dal 20 al 22 giugno 2025, un evento che richiamerà migliaia di persone tra atleti, famiglie e accompagnatori. L’Atletica Santamonica si prepara a realizzare una manifestazione d’impatto, capace di mettere in luce le eccellenze e i servizi della città di Misano.

È nata così una preziosa collaborazione con il Misano World Circuit, il circuito mondiale dedicato a Marco Simoncelli, simbolo indiscusso della città e cornice perfetta per arricchire l’esperienza dei Campionati Italiani Master, offrendo agli atleti e alle loro famiglie tante attività collaterali.

“Non solo competizione” è il motto che Atletica Santamonica vuole trasmettere: l’atletica è passione, divertimento e spirito di squadra. Il Misano World Circuit diventa così “un’altra pista” dove vivere emozioni uniche attraverso molteplici proposte.

Atleti e famiglie potranno scoprire il “Tempio Mondiale del MotorSport” con il circuit tour in bici o a piedi, visitare Misano e dintorni noleggiando le eBike presso Tecnobike, oppure sfidarsi in gare virtuali grazie alle postazioni di simulazione X1 e GT all’interno del centro Res-Tech. Gli appassionati potranno divertirsi anche con il padel nei due campi del circuito o vivere l’adrenalina dei go-kart nella Pista Kart Misanino, con possibilità di gare anche serali e premiazioni sul podio, proprio come veri piloti.

Non mancherà la possibilità di immortalare l’esperienza grazie a shooting fotografici e video offerti dall’agenzia Foto SNAP SHOT.

All’interno del circuito sono inoltre presenti negozi e concept store come Garage 51, Yamaha GYTR® PRO SHOPS e Terranova, dove trovare merchandising ufficiale, abbigliamento tecnico ad alto livello e preparazioni personalizzate, perfette sia per amatori che professionisti.

Mancano due settimane all’inizio dei Campionati Italiani Master e Atletica Santamonica, con il supporto di MOAB, Visit Misano, Summertrade, ProdiSport, Joma, Agenzia Perazzini, Seriset e Riviera Banca, e con il patrocinio del Comune di Misano, della Regione Emilia-Romagna e della FIDAL regionale e nazionale, è pronta a dare il via all’evento più importante del mondo Master.