Misano Adriatico celebra la neo-centenaria Virginia Bianchini, pioniera del turismo

Misano Adriatico ha recentemente festeggiato un traguardo importante: i 100 anni di Virginia Bianchini, una delle prime albergatrici della città, simbolo di una generazione che ha contribuito a scrivere la storia del turismo della Riviera. Il Sindaco Fabrizio Piccioni ha partecipato alla festa in onore di Virginia, che si è tenuta domenica 30 marzo presso il Bar Roma, insieme alle sue figlie, nipoti, pronipoti e tanti amici.

Conosciuta affettuosamente come ‘Gina’, Virginia Bianchini è una figura storica di Misano, dove risiede insieme alle figlie Donatella e Maria Rosa. La sua famiglia, proprietaria dell’Hotel Lido dal 1963, ha contribuito significativamente allo sviluppo del turismo nella zona. Il percorso imprenditoriale della famiglia Bianchini inizia nel 1949, quando decidono di trasferirsi al mare dalla zona della Grotta, iniziando ad affittare la loro casa ai turisti. Nonostante le difficoltà e i sacrifici, il loro impegno ha gettato le basi per una tradizione turistica che oggi rappresenta un elemento distintivo di Misano.

L’incontro di domenica è stato anche un’occasione per celebrare la longevità di Virginia e di altri centenari della città. Misano conta attualmente sette centenari, di cui sei sono donne. Oltre alla festeggiata, erano presenti anche amici di 90 e 95 anni, tutti in ottima salute, a testimoniare la vitalità di una comunità che sembra avere un segreto per allungare la vita.

Il Sindaco Piccioni ha dichiarato: “L’aria di Misano allunga la vita, ed è bellissimo vedere tanti pionieri del nostro turismo ancora così attivi, come Virginia, festeggiata dalla sua grande famiglia e da tanti amici”.

Virginia Bianchini rappresenta non solo una figura di riferimento per la comunità, ma anche un simbolo di dedizione e passione per l’accoglienza turistica che ha plasmato la Misano che conosciamo oggi.