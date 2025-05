Misano Adriatico. Cinemisano 2025: quattro serate di cinema all’aperto tra natura, mare e solidarietà

Dopo l’entusiasmante successo dello scorso anno, il Comitato di Frazione di Misano Monte è lieto di annunciare che anche per l’estate 2025 torna CINEMISANO, la rassegna di cinema all’aperto che unisce cultura, natura e comunità.

Le proiezioni si terranno in un luogo unico: il campo degli ulivi dietro la chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo, in Via Saffi a Misano Monte. Un’area immersa nel verde, con ampi spazi e una splendida vista sul mare di Misano Adriatico.

Saranno quattro serate di cinema gratuite, rese possibili grazie al patrocinio del Comune di Misano Adriatico e al supporto di RivieraBanca e Savoretti Assicurazioni. Le date delle proiezioni sono riportate nella locandina ufficiale.

Evento speciale il 28 agosto 2025, in occasione della 146ª edizione della Festa del Crocefisso e della Collina, con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, dedicato al tema della disabilità. In questa serata, l’intero ricavato dei punti ristoro e le offerte libere saranno devolute alla cooperativa sociale CUORE 21 di Riccione, che lavora per l’autonomia e l’inclusione di persone con disabilità intellettiva.

Sottolineiamo inoltre che la casa di produzione della pellicola, la EAGLE PICTURES, viste le finalità benefiche del progetto, ha concesso i diritti gratuiti alla proiezione del film,

CUORE 21 sarà presente con una sua delegazione, insieme all’Amministrazione Comunale, per condividere un momento di grande valore sociale e umano.

Cinema sotto le stelle, solidarietà e comunità: CINEMISANO vi aspetta!