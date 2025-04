Misano Adriatico. Confermato l’incentivo per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto

Misano Adriatico, 15 aprile 2025 – Anche per il 2025 il Comune di Misano Adriatico riconosce un contributo a coloro che intendano effettuare, avvalendosi di ditte specializzate, interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio comunale quali, ad esempio, coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi…

Possono richiedere il contributo i proprietari di immobili (persone fisiche, anche associate nel “Condominio”) ad uso prevalentemente residenziale e relative pertinenze presenti nel territorio del Comune di Misano Adriatico.

Oggetto di incentivo sono gli interventi realizzati nel corso del 2025, fino ad un massimo di 500 euro per ogni singolo intervento.

I contributi saranno erogati seguendo l’ordine temporale di arrivo delle richieste fino all’esaurimento dei fondi stanziati.

Le domande per accedere all’incentivo dovranno essere presentate in bollo sulla modulistica predisposta (disponibile sul sito web del Comune al link https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/servizi/ambiente/censimento-e-smaltimento-amianto-582-39579-1-ce04668cf84c76c356c8dfff6a4d02b8) e consegnate a mano nella sede comunale di Via Repubblica 140, oppure pervenire tramite raccomandata A.R. o a mezzo Pec all’indirizzo:comune.misanoadriatico@legalmail.com.

La domanda dovrà contenere l’indicazione dell’edificio da bonificare, una stima del quantitativo di cemento-amianto da rimuovere, la documentazione fotografica e gli estremi della ditta incaricata ad eseguire l’intervento. Le ditte devono essere iscritte alle categorie 10A e 10B dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (elenco disponibile al sito www.albogestoririfiuti.it).

Comune di Misano Adriatico