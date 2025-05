Misano Adriatico. Consegnata la bandiera gialla FIAB: Misano Adriatico si conferma Comune Ciclabile

Misano Adriatico, 9 maggio 2025 – È stata consegnata questa mattina la bandiera gialla FIAB che riconosce Misano Adriatico Comune Ciclabile per il settimo anno consecutivo, confermano i 4 bike smile. A consegnarla nelle mani del Sindaco Fabrizio Piccioni e dell’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi, sono stati il presidente della FIAB Rimini Valerio Bonelli e dal consigliere Alberto Rossini.

Il riconoscimento premia della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e premia l’impegno nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta.

Misano Adriatico da anni è impegnato in una serie di politiche che puntano a promuovere la ciclabilità, a cominciare dallo sviluppo costante della rete di piste ciclabili sul territorio, che negli ultimi mesi è stata ulteriormente potenziata e che vedrà, entro l’estate, l’apertura di due nuovi tratti di 750 metri, per un totale di 1,5 km di nuova realizzazione.

A ciò si aggiungono la valorizzazione del progetto EcoVie e le iniziative che mirano a promuovere l’utilizzo della bicicletta come Misano in Bici. L’edizione 2025, andata in scena domenica scorsa, ha avuto un enorme successo con circa 300 partecipanti.

Comune di Misano Adriatico