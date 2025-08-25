Misano Adriatico: contributi per l’acquisto dei libri di testo per il nuovo anno scolastico

Dal 4 settembre fino alle ore 18:00 del 24 ottobre 2025 sarà possibile richiedere il contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, tramite la piattaforma online dell’Azienda regionale per il diritto agli studi ER.GO.

Possono accedere al beneficio:

Studenti fino a 24 anni (nati dal 1° gennaio 2001) residenti in Emilia-Romagna;

Studenti con disabilità certificata secondo la Legge n. 104/1992, senza limite di età;

Studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE 2025 in corso di validità nelle fasce: Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 Fascia 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78



Il contributo copre anche libri digitali e altri materiali didattici. La domanda deve essere compilata online dal genitore, tutore o dallo studente maggiorenne, accedendo con SPID, CIE o CNS al sito: https://scuola.er-go.it

È necessario indicare ISEE e codice IBAN per l’accredito diretto. Chi ha più figli dovrà presentare una domanda per ciascuno. Eventuali variazioni successive (recapiti, IBAN, email) devono essere comunicate all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico (m.melissari@comune.misano-adriatico.rn.it).

Per informazioni:

Numero Verde URP regionale: 800955157 , email: formaz@regione.emilia-romagna.it

Help desk tecnico ER.GO: 051/0510168 – 051/0185275, email: dirittostudioscuole@er-go.it

Il contributo sarà erogato dal Comune di residenza a seguito della validazione delle domande e non è cumulabile con altri benefici simili di altre Regioni.