Misano Adriatico: da lunedì 7 luglio chiusura temporanea di un tratto di Via Grotta per lavori alla condotta del gas

A partire da lunedì 7 luglio e fino a venerdì 18 luglio 2025, un tratto di Via Grotta a Misano Adriatico sarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori di posa della condotta del gas. La chiusura riguarda il tratto compreso tra l’incrocio di Via 1° Maggio – Via Marecchia e l’incrocio di Via Agina.

Durante questo periodo, la viabilità sarà modificata per garantire un flusso alternativo dei veicoli: sarà infatti istituito il senso unico su Via 1° Maggio e su Via Marecchia. Questa misura sarà in vigore per tutta la durata dei lavori, con un’eccezione importante per i residenti che necessitano di accedere alle proprie abitazioni, ai quali sarà garantito il passaggio.

Il Comune di Misano Adriatico ha comunicato che queste disposizioni sono necessarie per facilitare l’avanzamento in sicurezza dei lavori di posa della nuova condotta del gas, fondamentali per il miglioramento delle infrastrutture locali.

La cittadinanza è quindi invitata a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare i percorsi alternativi indicati.