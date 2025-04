Misano Adriatico. Da mercoledì 3 luglio torna la bibliobike al mare

Misano Adriatico, 1° luglio 2024 – Compie un anno la bibliobike della Biblioteca di Misano Adriatico, pronta a tornare per una nuova stagione al mare.

Tutti i mercoledì in Piazzale Roma, dalle 17:00 alle 19:00, le bibliotecarie-cicliste attendono i lettori con un assaggio del catalogo della biblioteca: libri gialli, riviste, guide turistiche, novità da sfogliare o prendere in prestito. Letture estive piacevoli e rilassanti, adatte alle vacanze ed alla spiaggia. E naturalmente tanti suggerimenti per i bambini e i ragazzi, dai romanzi ai fumetti, dalle fiabe ai libri game.

L’iniziativa “Libri in fuga: bibliobike al mare”, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alla Cultura, è un progetto a impatto zero, secondo le direttive dell’Agenda green 2030, che permette alla Biblioteca di incontrare persone anche fuori dalle proprie mura e realizzare al meglio la vocazione turistica di Misano Adriatico.

Lo scorso anno, alla sua prima edizione, in tanti hanno apprezzato questa iniziativa: grandi, piccoli, utenti abituali ma anche turisti, che hanno potuto conoscere la biblioteca, fare la tessera e usufruire di tanti servizi.

La biblibike è pronta a ripartire per il suo tour estivo e a replicare il successo dello scorso anno: primo appuntamento mercoledì 3 luglio, dalle ore 17:00.

Comune di Misano Adriatico