Misano Adriatico, 19 settembre 2024 – Valutata la situazione meteorologica in via di miglioramento e non sussistendo, sul territorio di Misano, particolari criticità idrauliche ed idrogeologiche, l’amministrazione comunale ha disposto, per la giornata di domani, la regolare ripresa di tutte le attività scolastiche.

Resta attivo il centro operativo comunale per il monitoraggio di situazioni di potenziale criticità.

Comune di Misano Adriatico