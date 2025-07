Misano Adriatico. Giornata della Prevenzione dell’Annegamento: questa mattina dimostrazione sulla spiaggia comunale

Misano Adriatico, 25 luglio 2025 – Sensibilizzare e informare sulla prevenzione degli annegamenti: è questo lo scopo della dimostrazione sulla sicurezza in spiaggia e sulle tecniche di primo soccorso che si è svolta questa mattina, sulla spiaggia comunale di fronte al Parco Mare Nord, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento.

L’iniziativa, promossa da Found for Environmental Education Italia nelle località che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, si è svolta grazie alla collaborazione di Pubblica Assistenza Croce Adriatica, Consorzio Servizi Spiaggia Misano, Cooperativa Bagnini e Il Maestrale Unione Bagnini.

Presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine: Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia Locale.

Di fronte ad un numeroso pubblico, tra cui i bambini del centro estivo, è stato simulato un intervento di soccorso in mare, seguito dalla dimostrazione sulle tecniche di primo soccorso.

L’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi ha sottolineato l’importanza della Giornata e della prevenzione, al fine di godersi la spiaggia e il mare in piena sicurezza.

“Quello della sicurezza dei bagnanti è un tema fondamentale per il nostro Comune – spiega Schivardi –. La fruizione in sicurezza della spiaggia e del mare passa anche attraverso iniziative come queste volte ad aumentare la consapevolezza delle buone norme e dei comportamenti da adottare. Non a caso la tematica riveste un ruolo molto importante tra i criteri che vengono presi in esame nel Programma della Bandiera Blu. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa dimostrazione”.

Comune di Misano Adriatico