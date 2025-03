Misano Adriatico. Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: domani prove ufficiali e Gara Sprint alle 15.00

Misano World Circuit, 6 settembre 2024 – Sale l’attesa per le sfide in pista. Dopo la giornata odierna dedicata alle prove, domani è già tempo di sfide al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini e dopo le qualifiche ufficiali i fari sono puntati sulla Tissot Sprint in programma alle 15.00.

Intanto prosegue il fitto calendario di The Riders’ Land Experience, col territorio animato da eventi intonati ad un weekend a tutto gas.

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, oltre ad essere il 20° consecutivo a MWC dalla ripresa delle gare nel 2007 e il 30° nella storia del circuito, è anche la 400ª gara di MotoGP™ da quando la categoria, con questo nome, è stata introdotta nel 2002.

Gli appassionati della MotoGP saranno accolti alla MWC Square, lo spazio dov’è protagonista il network di aziende che tutto l’anno anima il circuito con proposte legate al mondo delle due ruote. All’interno, anche il Centro Federale della Federazione Motociclistica Italiana, vero punto di riferimento per le attività di promozione del motociclismo. Qui, nel tardo pomeriggio di ieri, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di un importante accordo tra FMI ed il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, grazie al quale Luca Lunetta, uno dei piloti di punta del Progetto PATA Talenti Azzurri, sarà primo motociclista ad entrare nel gruppo sportivo dell’Arma.

Il giovane pilota del Sic58 Squadra Corse, che quest’anno ha debuttato nel Mondiale Moto3 e reduce dal primo podio iridato ottenuto nell’ultimo appuntamento di Aragon, farà da apristrada ad altri piloti che potranno seguire il suo stesso percorso.

SPORT & ELECTRIC MOTORCYCLE: IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI ITS MAKER RADDOPPIA

Si è da poco concluso, con i primi 25 diplomati, il primo biennio del corso di specializzazione tecnica post-diploma “Sport & Electric Motorcycle”, organizzato da ITS Maker all’interno del Misano World Circuit. Gran parte di essi ha già trovato una occupazione o ha ricevuto offerte di lavoro.

Con l’avvio del secondo biennio gli studenti diventeranno un centinaio: il corso, infatti, raddoppia attivando una seconda classe. Una grande opportunità per studenti e studentesse diplomati che intendano inseguire il progetto di lavorare a bordo pista, nei box dei team racing, ma anche in tutte le imprese che producono moto e loro componenti, comprese le moto elettriche.

I corsi sono gratuiti, con solo una piccola quota di iscrizione iniziale, prevedono 1000 ore annuali (600 in aula, in questo caso in circuito, e 400 di stage in azienda). I candidati dovranno sostenere una prova di idoneità, che prevede un test scritto ed un colloquio motivazionale per definire insieme il percorso formativo e professionale.

Occorre iscriversi entro il 27 settembre alle ore 16 per le prove di idoneità ed è possibile farlo attraverso il sito www.itsmaker.it.

L’11 settembre, dalle 15 alle 18, nella Sala Simoncelli si terrà un Open Day per presentare il percorso e le numerose altre opportunità offerte: supporto per trovare un alloggio, possibilità di fare il tirocinio all’estero (grazie a fondi Erasmus+), possibilità di svolgere un periodo all’estero (extracurriculare) per studiare la lingua inglese. Sono inoltre previste borse di studio personalizzate.

Prenotazioni sul sito: https://itsmaker.it/open-days/open-day-rimini-11-settembre-2024/.

SIMULATORE DI VOLO ED ESPOSIZIONE DI VEICOLI PER I 250 ANNI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Anche quest’anno Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia sono presenti con supporto operativo alla manifestazione e con propri stand e mezzi in esposizione.

Nella zona “Misanino, in particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito dei 250 anni dalla Fondazione del Corpo, sarà presente fino a domenica con uno stand del Comando Regionale Emilia – Romagna allestito e curato dal Comando Provinciale di Rimini. Nell’area sono esposti un elicottero modello AW/169M, diversi automezzi storici forniti dal Museo Storico della Finanza e dispositivi di alta tecnologia per la navigazione aerea e per l’attività operativa in volo (simulatori di volo e dispositivi connessi, quali droni), con la possibilità, per i più curiosi, di poter utilizzare il simulatore di volo messo a disposizione per l’occasione dal Centro di Aviazione Pratica di Mare della Guardia di Finanza.

L’elicottero, con la livrea istituzionale, potrà essere visitato insieme ai finanzieri impiegati presso gli stand, che illustreranno le funzionalità delle moderne e futuristiche apparecchiature e la loro applicazione nel corso delle diverse attività operative che impegnano quotidianamente la Guardia di Finanza in tutto il territorio nazionale.

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE, GLI EVENTI DI DOMANI SUL TERRITORIO

A Misano, nell’ambito del DediKato 2024, al parcheggio Poste dalle 17.00 lo Show di Stuntman streetbike freestyle rider con Barzy freestyle che presenta acrobazie spettacolari eseguite da uno stuntman e streetbiker freestyle professionisti. Durante lo spettacolo, verranno eseguite manovre adrenaliniche, salti e trucchi avanzati su moto, dimostrando abilità tecniche e coraggio.

Fra viale della Repubblica e piazzale Roma, sempre dalle 17.00, parata di moto storiche, modelli iconici e restaurati che celebrano la storia del motociclismo.

All’Arena 58, dal pomeriggio, dj set e in serata

Sfilata dei “Matti di Corinaldo”, il momento revival che vedrà scendere in pista i nonni degli scooter di oggi. A cavalcare i famosi “cinquantini” che hanno fanno la storia di intere generazioni di italiani, saranno degli eccentrici piloti, I Matti

di Corinaldo, che cavalcheranno i loro motorini due tempi affrontandosi in bizzarre sfide nell’ovale dell’Arena 58.

Si aggiunge l’esposizione di Fiat 500 d’epoca.

In serata Concerto Acthung Babies U2 Tribute Band e lo spettacolo pirotecnico che chiuderà la due giorno del DediKato.

A Misano World Circuit, il Red Bull Saturday Party by Nameless Festival con la partecipazione del dj Axwell dalle 18.00, Alle 21.30 Freestyle Motocross Show by Daboot.

A Cattolica dalle 10.00 Body Art e Motori in viale Bovio e alle 17.00 fra viale Dante e Piazza Primo maggio ‘Un mare giallo’ con le minimoto in parata per le vie di Cattolica coi mini campioni.

Prosegue a Rimini la mostra Le stelle in pista alla palazzina Roma in piazzale Fellini. A cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, l’esposizione è dedicata ai piloti portacolori del moto club, ben 8 piloti che gareggiano in vari campionati mondiali: Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Pasini, Luca Lunetta, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Massimo Roccoli, Niccolò Antonelli.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it. Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, saranno aperte anche le casse del Misano World Circuit.

CASSE DEDICATE PER L’ACQUISTO SCONTATO DEI TAGLIANDI PER IL GRAN PREMIO DELL’EMILIA – ROMAGNA

Proseguono, intanto, anche le prevendite per il Gran Premio dell’Emilia – Romagna in programma dal 20 al 22 settembre. Da oggi e fino a domenica, in alcune casse dedicate, è possibile acquistare biglietti per il secondo Gran Premio al prezzo scontato del 30% per chi è in possesso del biglietto di questo weekend. La promozione, ben pubblicizzata all’interno del circuito, è disponibile alle casse del Prato 1, alla cassa esterna su Via del Carro e alle casse interne del Prato 2 e Tribuna Gold.

IL PROGRAMMA IN PISTA DI DOMANI, SABATO 7 SETTEMBRE

08:40-09:10 Moto3™ Practice 2

09:25-09:55 Moto2™ Practice 2

10:10-10:40 MotoGP™ Free Practice 2

10:50-11:05 MotoGP™ Qualifying 1

11:15-11:30 MotoGP™ Qualifying 2

12:15 FIM ENEL MotoE™ World Championship Race 1 (8 laps)

12:50-13:05 Moto3™ Qualifying 1

13:15-13:30 Moto3™ Qualifying 2

13:45-14:00 Moto2™ Qualifying 1

14:10-14:25 Moto2™ Qualifying 2

15:00 MotoGP™ Tissot Sprint (13 laps)

16:10 FIM ENEL MotoE™ World Championship Race 2 (8 laps)

17:00 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Race 1 (15 laps)

Tutti i risultati sportivi su www.motogp.com