Misano Adriatico. Granfondo Riccione: le strade di Misano interessate dalla manifestazione

Misano Adriatico, 19 marzo 2025 – Il Presidio della Polizia Locale di Misano Adriatico informa che domenica 23 marzo, in occasione delle gare ciclistiche Granfondo Riccione e 2° GP della Città di Riccione, sulle strade del territorio di Misano interessate dal passaggio verrà sospesa la circolazione del traffico per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti.

Dalle ore 10:00 fino alle 13:00 circa, i corridori transiteranno alla rotatoria di via San Clemente S.P.50 provenendo da via Misano S.P.82 (Comune di San Clemente) e si dirigeranno in via Puglie (Comune di Coriano), via Bruscheto con arrivo a Riccione in via Ascoli Piceno.

Dalle ore 13:30 fino alle 17:30 circa la corsa transiterà per via Raibano, via Molara (tratto tra via Raibano e via Cella Raibano) e via Cella Raibano (tratto da via Molara al confine con il Comune di Riccione), un circuito ad anello che sarà percorso più volte.

Per la tutela della sicurezza degli atleti, come richiesto dall’organizzazione, su tutte le strade interessate non potranno essere presenti autoveicoli in sosta nelle fasce orarie indicate.

Comune di Misano Adriatico