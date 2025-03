Misano Adriatico. Il nuovo Comandante della Capitaneria di porto di Rimini Cilio in visita a Misano insieme alla collega uscente Capozzella

Misano Adriatico, 5 settembre 2024 – La Comandante uscente della Capitaneria di Porto di Rimini, Giorgia Capozzella, ha incontrato questa mattina il sindaco Fabrizio Piccioni nella sede municipale di Misano Adriatico, accompagnata da nuovo Comandante, Ottavio Cilio, che prenderà servizio ufficialmente da domani. Insieme a loro il Comandante del Presidio di Cattolica, Maurizio Spanò.

L’occasione è stata utile per fare il punto della situazione sulle attività della Capitaneria di Porto che interessano l’area di Misano, per salutare e ringraziare la Comandante Capozzella per la collaborazione di questi anni e per augurare buon lavoro al nuovo Comandante Ciglio.

