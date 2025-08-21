MISANO ADRIATICO. INTERNATIONAL STREET FOOD, MUSICA E L’APERTURA DEI CAMPIONATI NAZIONALI AICS DI PATTINAGGIO ARTISTICO: AL VIA UN RICCO WEEKEND A MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 21 agosto 2025 – Cibo di strada, musica, intrattenimento e sport: si apre un altro weekend ricco di opportunità per chi deciderà di trascorrerlo a Misano Adriatico.

Da oggi fino a domenica, al Parco Mare Nord, arriva l’International Street Food. Ogni giorno, dalle 18:00 alle 24:00, sarà possibile assaggiare il miglior cibo di strada internazionale, birra artigianale prodotta da microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione italiana e non solo, con proposte anche senza glutine.

Questa sera, dopo la pausa di Ferragosto, torna la rassegna musicale “Portoverde Fest”. Sul palco di Piazzale Colombo Massimo Modula e i Beati Precaripresenteranno il nuovo album “Amori Daltonici”.

Restando in tema di rassegne musicali domani sera, in Piazza Repubblica, per il penultimo appuntamento di “Friday Night” la Vasco Rossi Tribute Band proporrà “Roxy Bar”, un viaggio nei più grandi successi del cantautore di Zocca.

Sempre domani sera alle 21:30, nel Parco del Sole di Misano Brasile, andrà in scena il Family Night, mentre a Portoverde, nella suggestiva cornice di Piazza Colombo, è in programma il talk show a cura dell’Associazione Per la Difesa del Mare “I Giovani, vecchi leoni dagli anni ’60 in poi…” che, a partire dal nuovo libro “Fammi una domanda” di Gabriele Fabbri, richiamerà la vita notturna i locali da ballo, il gioco, la musica, le corse, la spiaggia e le avventure amorose tra Parigi, Riccione e Saint-Tropez.

Sabato, alle 21:30, torna il consueto appuntamento in Piazza Repubblica con il “Varietà” della First Animazione, mentre domenica, al Parco del Sole, si balla con i maestri Andrea e Nicole in “A tutto ballo”.

Infine, domenica prenderanno il via i Campionati Nazionali di pattinaggio artistico di AiCS Associazione Italiana Cultura Sport. Per 16 giorni, fino a luned’ 8 settembre, Misano Adriatico tornerà ad ospitare la 49esima edizione della Rassegna nazionale “Memorial Sandro Balestri”. Sono attesi più di 5mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori,appartenenti a 154 società affiliate AiCS e provenienti da 15 differenti regioni: una moltitudine festosa di sportivi, famiglie e appassionati, che invaderà pacificamente la città e le sue strutture sportive e ricettive per un evento che significa anche un indotto turistico stimato di circa un milione di euro.

