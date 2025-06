Misano Adriatico, lutto al circuito: muore un commissario di gara dopo il round Superbike

Una giornata di sport e passione si è conclusa tragicamente al Misano World Circuit. Nella tarda domenica pomeriggio del 15 giugno 2025, al termine del round Emilia-Romagna del WorldSBK, il commissario di percorso Renato Botteghi, 65 anni, residente a Santarcangelo di Romagna, è stato colpito da un malore fatale subito dopo aver terminato il proprio turno in pista.

Il personale medico è intervenuto immediatamente, cercando disperatamente di rianimarlo all’interno del Medical Center dell’autodromo. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano: Renato è deceduto per arresto cardiaco, lasciando nello sconforto la famiglia e l’intera comunità motoristica.

Il cordoglio è stato espresso con commozione sia dal Misano World Circuit, sia dalla Dorna WSBK Organization, società organizzatrice del campionato. In una nota congiunta, le due realtà hanno sottolineato l’importanza cruciale del ruolo svolto dai marshal: «Grazie al loro impegno, eventi come questo possono svolgersi in piena sicurezza. La scomparsa di Renato Botteghi ci addolora profondamente».

Anche le istituzioni hanno fatto sentire la loro vicinanza: il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’Assessora al Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni – presente sul circuito – hanno voluto esprimere pubblicamente le loro condoglianze: «Siamo accanto alla famiglia di Renato, a cui ci stringiamo anche a nome di tutta la comunità regionale».

Il weekend di gare, che si era svolto in modo impeccabile dal punto di vista organizzativo, si chiude così con una nota amara e silenziosa, che ricorda quanto spesso, dietro i riflettori delle grandi competizioni, ci siano figure umili e indispensabili come quella di Renato Botteghi, che hanno fatto della passione per i motori una missione di vita.