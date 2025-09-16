Misano Adriatico, MotoGP da record: un plauso anche ai lavoratori “dimenticati” del Misano World Circuit

Dopo il trionfale successo della MotoGP di domenica scorsa al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con migliaia di appassionati e un’organizzazione impeccabile, è tempo di dire “bravi” ai veri eroi dietro le quinte: i lavoratori spesso dimenticati che rendono possibile ogni evento.
Dagli addetti alla sicurezza ai tecnici delle piste, dai volontari ai team di manutenzione, il loro impegno silenzioso ha garantito un weekend da record. Un applauso meritato per chi, lontano dai riflettori, fa brillare Misano!