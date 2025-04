Misano Adriatico, nuova mensa scolastica in via Don Milani: completata la copertura in legno

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo del Capoluogo, in via Don Lorenzo Milani. Dopo le prime fasi di cantiere, si è ora conclusa con successo la posa della copertura in legno, segnando un importante passo avanti verso la realizzazione della struttura.

Il progetto, interamente finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il comparto scuola, prevede un investimento complessivo superiore al milione di euro. L’intervento darà vita a una sala di circa 400 metri quadrati, pensata non solo come spazio per la ristorazione scolastica, ma anche come area polifunzionale al servizio dell’intero polo educativo.

L’edificio sorgerà all’interno di una zona strategica che già ospita tre scuole primarie, una scuola media, un asilo nido e la cucina centralizzata comunale che fornisce i pasti a tutti gli istituti del territorio. La nuova mensa diventerà così un elemento chiave nel potenziamento dell’offerta scolastica e nell’ottimizzazione dei servizi.

Il cantiere rientra inoltre in un progetto di riqualificazione più ampio, che interessa l’area esterna della scuola e punta alla razionalizzazione dell’ingresso di via Don Milani, con una nuova viabilità pedonale più sicura, un accesso più ordinato per studenti e famiglie e una ricollocazione funzionale del parcheggio adiacente.

Un’infrastruttura moderna, sostenibile e integrata, al servizio della comunità scolastica e dell’intera città.