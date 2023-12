Misano Adriatico: Nuovo Piano Urbanistico Generale, un passo verso il futuro

Misano Adriatico, 15 dicembre 2023 – Nella seduta di giovedì sera, il consiglio comunale di Misano Adriatico ha compiuto un passo decisivo per il futuro urbanistico del territorio, approvando il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Questo sviluppo pone Misano come precursore nella provincia di Rimini, adottando il primo strumento di pianificazione territoriale innovativo, in linea con la Legge Regionale 24/2017.

Il sindaco Fabrizio Piccioni ha messo in risalto l’importanza di questo momento: “È un passaggio cruciale. Il vecchio PRG, superato e datato, non era più conforme alle esigenze odierne. Il nuovo PUG, in linea con la normativa regionale, è orientato a proteggere le aree verdi e agricole, limitando lo sviluppo edilizio in queste zone. Inoltre, promuove la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, offrendo incentivi per miglioramenti sismici ed energetici, con focus particolare su attività produttive e alberghiere”.

Il Piano stabilisce una direzione strategica chiara per le trasformazioni future di Misano Adriatico, mirando a ridurre il consumo del suolo, diminuire la dispersione insediativa e promuovere la rigenerazione urbana. La visione del piano è di superare la frammentazione urbana e valorizzare l’esistente, sostenendo lo sviluppo di Misano come una città dell’accoglienza e dello sport. Le strategie adottate mirano a proteggere i valori ambientali e paesaggistici, aumentare la resilienza territoriale e migliorare l’attrattività e la competitività, soprattutto nel settore turistico.

Il sindaco Piccioni ha concluso: “Con questo piano, poniamo le fondamenta per un’evoluzione e una riqualificazione rispettose delle caratteristiche di Misano. Ora si apre la fase esecutiva, ricca di sfide importanti e lavoro da svolgere. Siamo orgogliosi di questo traguardo, ma consapevoli del cammino che ci attende”.

Il nuovo PUG rappresenta un modello di pianificazione urbana responsabile e sostenibile, che risponde ai bisogni del territorio e dei cittadini, allineandosi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. Il Comune di Misano Adriatico si conferma così un esempio di amministrazione proattiva e visionaria nel panorama urbanistico regionale.