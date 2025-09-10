Misano Adriatico. Orto solidale, dai volontari dell’AUSER nel corso dell’estate 250 Kg di verdura per le famiglie bisognose

Misano Adriatico, 10 settembre 2025 – Gli orti sociali disponibili di Misano producono ortaggi e solidarietà. È il caso di quello curato dall’AUSER, organizzazione di pensionati che ha tra le sue finalità statutarie proprio la solidarietà l i progetti di utilità sociale.

I volontari in questi mesi hanno lavorato sodo per l’area ortiva messa a disposizione dall’Amministrazione e il raccolto s’è tradotto nel sostegno a 28 famiglie misanesi in condizione di fragilità economica ed individuate insieme al Servizio Sociale del Comune. A loro sono stati consegnati gratuitamente, fra maggio e agosto, 88 pacchi di verdure per oltre 250 kg di alimenti.

L’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi ha incontrato e ringraziato a nome dell’amministrazione i volontari protagonisti dell’ottima iniziativa, insieme a al Presidente Auser Massimo Fusini, il Vicepresidente Sauro Tonti e la referente Auser nel Comune di Misano, Giuseppina Ugolati.

I pensionati che volessero informarsi sulla gestione degli spazi ad orto possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Misano.

Comune di Misano Adriatico