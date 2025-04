Misano Adriatico. Perazzini e Atletica Santamonica ai blocchi di partenza

L’agenzia viaggi riccionese sarà partner dei Campionati Italiani Master di Atletica Leggera

Misano 28 Aprile 2025 – L’Atletica Santamonica prosegue il suo percorso nell’organizzazione dei Campionati Italiani Master che si disputeranno a Misano dal 20 al 22 giugno. L’obiettivo della società di Atletica leggera è quello di creare una manifestazione che possa coinvolgere il territorio sottolineando i valori della Città di Misano e di tutta la provincia di Rimini: non solo competizione ma la possibilità di prevedere diverse attività collaterali e sinergie che possano essere un valore aggiunto per coinvolgere gli atleti e le loro famiglie.

In quest’ottica s’inserisce la collaborazione avviata con l’agenzia di viaggi Perazzini di Riccione che ha fin da subito creduto in questo progetto e sarà uno de partner dei Campionati Italiani Master. di seguito una loro dichiarazione:

“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership dei Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in programma a Misano Adriatico nel mese di Giugno 2025 – dichiara la Famiglia Perazzini – un evento che celebra la passione, la determinazione e lo spirito sportivo senza età, valori che rispecchiano perfettamente la nostra visione aziendale. Dal primo sprint al traguardo, saremo al fianco degli atleti di tutte le età che continuano a sfidare i propri limiti, con energia e ispirazione. Insieme per promuovere lo sport, il benessere e uno stile di vita attivo”.

Grazie al sostegno dell’Agenzia di Viaggi Perazzini, sarà possibile avere diversi servizi personalizzati come la scelta dell’alloggio, consigli su ristoranti, escursioni e attività locali. Marco, Adriana, Miriam e Davide saranno a disposizione degli atleti e delle loro famiglie per far vivere un’esperienza unica attraverso la realizzazione di pacchetti su misura.

Si ingrandisce la rete delle attività territoriali che vogliono rendere la kermesse un

valore aggiunto per la promozione del territorio e di tutti i suoi servizi. In questa direzione si spigano le diverse collaborazioni già attive con MOAB, il Misano World Circuit, Visit Misano, senza dimenticare il patrocinio istituzionale del Comune di Misano, della Regione Emilia-Romagna e sul profilo sportivo il patrocinio della Fidal regionale e nazionale.

Maggiori dettagli sulle tariffe di soggiorno e le attività collaterali alla manifestazione sono disponibili sul sito della FIDAL, sul sito di Visit Misano e sulle pagine social dell’Atletica Santamonica Misano (Facebook: Atletica Santamonica Misano | Instagram: atletica_santamonica).

L’Ufficio Stampa