Misano Adriatico. Rimborso abbonamenti al trasporto pubblico grazie al fondo idrocarburi: c’è tempo fino al 30 settembre per presentare le domande

Misano Adriatico, 16 settembre 2024 – C’è tempo fino al 30 settembre per richiedere il rimborso sugli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale o regionale su ferro e su gomma, agevolazione concessa dalla Regione Emilia – Romagna ai residenti dei Comuni coinvolti nelle attività di estrazione di idrocarburi.

La finestra attuale si riferisce agli abbonamenti annuali acquistati nel periodo compreso tra il 1° agosto 2023 e il 31 luglio 2024, sostenendo un costo superiore ai 50 euro.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 30 settembre all’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento: Start Romagna per il trasporto pubblico locale (https://www.startromagna.it/rimborso-idrocarburi/) e Trenitalia Tper per gli abbonamenti al trasporto su ferro (https://www.trenitaliatper.it/s/rimborso-idrocarburi).

Il rimborso è pari al 70% del costo effettivamente sostenuto dall’utente per l’acquisto dell’abbonamento, ma aumenta al 100% per gli abbonamenti Under 26.

Il rimborso per gli abbonamenti acquistati a partire dal 1° agosto 2024 e fino al 31 gennaio 2025 potrà essere richiesto a partire dal 15 ottobre 2024.

Comune di Misano Adriatico