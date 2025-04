Misano Adriatico. Settimana europea della mobilità: giovedì incontro pubblico sui temi della mobilità sostenibile e della condivisione dello spazio pubblico

Misano Adriatico, 17 settembre 2024 – Dopo il successo de “La Gialla Family”, la pedalata rivolta alle famiglie alla scoperta del territorio di Misano Adriatico con arrivo in pista al Misano World Circuit, proseguono le iniziative con cui il comune di Misano Adriatico aderisce alla Settimana Europea della Mobilità.

Ispirandosi al tema dell’edizione 2024, “La condivisione degli spazi pubblici“, il comune di Misano propone una riflessione aperta a cittadinanza e associazioni di categoria, sulla necessità di ripensare la città, i suoi spazi e le sue infrastrutture in funzione delle persone, e non dei veicoli a motore.

L’incontro “Lo spazio pubblico e il futuro della mobilità sostenibile” è in programma giovedì 19 settembre alle 17:30 nel Parco Rita Levi Montalcini, in Via Giovanni Pascoli angolo Via dei Platani (piazzetta I love Misano); in caso di maltempo l’incontro si terrà nella Biblioteca Comunale di Misano.

Dopo i saluti dell’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi, interverranno Alberto Rossini, Mobility Manager, esperto di mobilità sostenibile e con Roberto Renzi, esperto di trasporto pubblico e referente FIAB Rimini – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

Stimolati dagli interventi dei relatori, si rifletterà su come le nostre scelte quotidiane influenzino profondamente l’assetto della città, degli spazi pubblici e della qualità della vita di ciascuno di noi.

Tra le iniziative promosse nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità anche la sensibilizzazione, con la collaborazione della direzione dell’Istituto Comprensivo Misano Adriatico, all’utilizzo della bicicletta o del Pedibus, che a Misano è attivo già da alcuni anni grazie all’impegno di alcuni genitori volontari, prediligendo una mobilità lenta nel tragitto casa-scuola, seguendo percorsi definiti e sicuri.

Per venerdì 20 settembre, in occasione dell’iniziativa promossa da Fiab “Bike to work”, è stato inoltre predisposto l’invito, rivolto a tutti i misanesi e a coloro che si recano a Misano per lavoro, ad utilizzare la bicicletta come mezzo per raggiungere il luogo di lavoro.

Comune di Misano Adriatico