Misano Adriatico. Settimana Europea della Mobilità, Misano gioca d’anticipo: sabato “la Gialla Family”, una pedalata per tutti con arrivo nel tempio dei motori

Misano Adriatico, 11 settembre 2024 – Misano Adriatico, premiato dal 2019 con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Gialla di Comune Ciclabile dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, con una serie di iniziative volte a sensibilizzare cittadinanza e turisti all’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani e per motivi turistici.

“Misano crede nel cambiamento – il commento dell’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -, si è dotato di piani e programmi orientati alla responsabilità ambientale, come il piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima ed il piano urbano della mobilità sostenibile, di cui ha appena verificato gli effetti concreti conducendo un’accurata indagine per valutarne l’efficacia”.

La prima iniziativa è in programma sabato 14 settembre ed è organizzata in collaborazione con Italian Bike Festival, il grande salone internazionale della bici in scena questo weekend a Misano World Circuit. Accanto alla tradizionale La Gialla Cycling, giunta alla terza edizione, quest’anno ci sarà “La Gialla Family”, una pedalata rivolta alle famiglie alla scoperta del territorio di Misano Adriatico, che può essere affrontata con qualunque tipo di bici.

Il ritrovo è per sabato alle 14:30 al Parco del Sole in Via Alberello. Alle 15:00 è prevista la partenza che, attraverso l’EcoVia del Mare, porterà sino in circuito, dove sarà possibile fare un emozionante giro in pista nel tempio dei motori.

A seguire una merenda in compagnia di Asmodee per cimentarsi con vari giochi da tavola.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a ciclisti di tutte le età. Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://giallacycling.com/gara/la-gialla-family.

Le altre iniziative vedono il coinvolgimento degli assessorati all’istruzione e all’ambiente. La prima consiste in una sensibilizzazione, con la collaborazione della direzione dell’Istituto Comprensivo Misano Adriatico, all’utilizzo della bicicletta o del Pedibus, che a Misano è attivo già da alcuni anni grazie all’impegno di alcuni genitori volontari, prediligendo una mobilità lenta nel tragitto casa-scuola, seguendo percorsi definiti e sicuri.

Per venerdì 20 settembre, in occasione dell’iniziativa promossa da Fiab “Bike to work”, è stato predisposto l’invito, rivolto a tutti i misanesi e a coloro che si recano a Misano per lavoro, ad utilizzare la bicicletta come mezzo per raggiungere il luogo di lavoro.

Previsto, infine, un talk in piazza Rita Levi Montalcini sui temi della mobilità sostenibile nella giornata di giovedì 19 settembre.

Comune di Misano Adriatico