Misano Adriatico si accende nel week-end della Notte Rosa: dal 20 giugno musica, spettacoli e colori per un weekend indimenticabile

Sarà un fine settimana travolgente quello che attende Misano Adriatico dal 20 al 22 giugno, in occasione della tradizionale Notte Rosa, l’evento che trasforma la Riviera Romagnola in un’esplosione di musica, danza, colori e allegria. Un lungo weekend di emozioni e spettacoli che coinvolgerà grandi e piccoli, tra concerti, show di danza, carri allegorici e fuochi d’artificio.

Venerdì 20 giugno: si parte con la musica e il ritmo caliente

Ad aprire le danze, venerdì alle 21:30 in Piazza della Repubblica, sarà Paolo Belli con la sua band. Il celebre artista, volto noto della TV e voce amatissima del panorama musicale italiano, darà il via alla rassegna estiva “Friday Night – Hit’s Summer”, che ogni venerdì porterà a Misano artisti e band cariche di energia. Belli promette uno show travolgente, mescolando le hit del passato e del presente in una serata tutta da cantare e ballare.

Contemporaneamente, a Portoverde in Piazzale Colombo, sempre alle 21:30, sarà il flamenco a infiammare la notte con lo spettacolo “Vamos a Bailar” della compagnia La Morita. Una performance intensa e coinvolgente, che trasporterà il pubblico nel cuore della cultura spagnola tra sensualità, passione e arte.

A mezzanotte, occhi al cielo per il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Piazzale Roma, in contemporanea con tutte le località della Riviera. Un momento magico, simbolo di unità e festa collettiva, che incanterà residenti e turisti.

Sabato 21 giugno: il grande Carnevale d’Estate

Il sabato sera sarà dedicato alla fantasia e al divertimento con il Carnevale d’Estate, l’evento più amato dai bambini ma anche dagli adulti. A partire dalle ore 21:00, il Lungomare di Misano Adriatico si animerà con una sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e costumi spettacolari. Un tripudio di colori e creatività che colorerà la serata di rosa, nel pieno spirito della Notte Rosa.

Domenica 22 giugno: danza e allegria al Parco del Sole

A chiudere il weekend, domenica 22 alle 21:30, sarà la voglia di ballare e divertirsi insieme. L’arena del ballo al Parco del Sole (località Misano Brasile) ospiterà “A Tutto Ballo”, una serata condotta dai maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro della Scuola Nirea Danze. Si potrà imparare qualche passo di ballo di gruppo e poi scatenarsi sulle note delle hit estive più amate, in un’atmosfera di festa e spensieratezza.

Una festa per tutti, all’insegna della gioia e della condivisione.

La Notte Rosa a Misano Adriatico si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romagnola, capace di coniugare tradizione e novità, cultura e spettacolo. Un’occasione imperdibile per vivere il meglio dell’estate tra mare, musica e sorrisi.