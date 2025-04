Misano Adriatico. Si alza il sipario sul Fruhlingsfest Romagna: da mercoledì 30 aprile scatta la prima edizione dell’Oktoberfest di Primavera a Misano

Misano Adriatico, 28 aprile 2025 – A Misano Adriatico è tutto pronto per il primo Oktoberfest di Primavera in Italia. Mercoledì 30 aprile si alzerà il sipario sulla prima edizione del Fruhlingsfest Romagna, il festival che unisce tradizione, cultura e gastronomia tirolese con il calore e l’ospitalità tipici della Romagna.

Sarà un lungo ponte all’insegna del cibo, dell’intrattenimento e dell’immancabile birra, seguito, dal 9 all’11 maggio, da un altro weekend con un ricco programma.

“A partire da mercoledì aspettiamo tutti a Misano Adriatico per un evento unico nel suo genere – commenta l’Assessore al Turismo Marco Dominici –. Sarà un piccolo assaggio della stagione estiva. Ci aspettiamo, ovviamente, tanta gente da Misano e dintorni, ma abbiamo lavorato intensamente per promuovere l’evento ben oltre i confini territoriali, riscontrando grande interesse. Crediamo che il binomio tra i sapori e le tradizioni bavaresi ed il calore e l’ospitalità romagnola possano produrre grandi risultati”.

Mercoledì partenza ufficiale. Dalle 18:00 “Festzelt”, la “Tenda da Festa” di Frühlingsfest Romagna aprirà i battenti. Ad attendere il pubblico piatti tipici e specialità della cucina tirolese e trentina. A dare il via ufficiale alla manifestazione sarà la Cerimonia d’inaugurazione e spillatura della prima botte in legno, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, di una delegazione della Birreria Hofbrauhaus Traunstein di Baviera e del Bagnino d’Italia Gabriele Pagliarani.

La cerimonia sarà accompagnata dallo spettacolo folk “Bandiere al vento” dei musici, sputafuoco e sbandieratori del gruppo storico medievale “La Pandolfaccia” di Fano.

Durante la serata anche musica live e Dj set, mentre nel Fruhlingsfest Park tutti i giorni ci saranno animazione, parco divertimenti in stile Oktoberfest.

Giovedì 1° maggio apertura della Festzelt alle ore 12:00 e alle 15:00 aprirà il “Bieregarten”, il Giardino della Birra, per aperitivo e merenda con i taglieri originali della cucina Tirolese e Bavarese. Dalle 17:00 alle 20:00 pomeriggio ci sarà il Dj set di Radio Sabbia e, dalle 20:30, l’esibizione live dei Turbofolk seguita dal Dj set di Luigi Del Bianco.

Venerdì 2 maggio si partirà dalle 15:00 con il programma del Giardino della Birra e cena nella Festzelt a partire dalle 19:00. Sabato la Tenda da Festa sarà pronta ad accogliere per il pranzo in famiglia dalle ore 12:00. Dalle 15 Giardino della Birra e in serata il live dei Die Schwinhaxen e il Dj set di Devis S. Domenica 4 maggio “Family Day” dalle 12:00.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito web: https://www.fruhlingsfestromagna.it/programma/.

Per rimanere sempre informati è possibile seguire le pagine social Frühlingsfest Romagna.

Comune di Misano Adriatico