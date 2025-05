Misano Adriatico, torna “Balla coi Miti” al Byblos: una notte dedicata alla Disco Music domenica 1 giugno

A grande richiesta, domenica 1 giugno 2025 il leggendario Byblos di Misano Adriatico ospita il ritorno di “Balla coi Miti”, una serata tutta dedicata alla musica disco, il genere che ha dato vita alla discoteca come luogo di musica, animazione e divertimento.

Dalle ore 22:00, i partecipanti potranno immergersi in un viaggio tra i grandi successi delle regine della disco come Donna Summer e Gloria Gaynor, ma anche tra le stelle della dance degli anni ’70, ’80 e ’90, grazie al megamix live proposto dai DJ di Radio Sabbia: Enrico il Pazzo e Andrea Cappelletti, con voice e animazione di Marchino Chumbao e Andrea T.

La serata, al costo di 15 euro comprensivi di ticket e drink, invita a riscoprire anche lo stile iconico della disco, con abiti luminosi, fantasie animalier e look sfavillanti, protagonisti di un’epoca indimenticabile.

Il Byblos è da sempre una delle location più amate della Riviera Adriatica, perfetta sia per chi desidera una serata più tranquilla sia per chi vuole scatenarsi in balli sfrenati.

Per informazioni e prenotazioni: 347 7927247.

Inoltre, Radio Sabbia dedica ogni weekend al programma “Balla coi Miti”, trasmettendo tutta la musica disco dalle ore 20, per entrare nell’atmosfera sin dal tramonto.