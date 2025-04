Misano Adriatico, tutto pronto per Dinner in the Sky: alta cucina sospesa tra cielo e mare

Dal 1° al 4 agosto 2025, il cielo di Misano Adriatico sarà il teatro di un evento senza precedenti: arriva Dinner in the Sky, l’esperienza gastronomica internazionale che unisce alta cucina e spettacolo sospendendo i commensali a 50 metri d’altezza.

La splendida cornice di Piazzale Venezia, affacciata sul mare e con vista sul Monte San Bartolo, farà da sfondo a pranzi, aperitivi e cene sospese, firmati da alcuni tra i migliori chef romagnoli.

I primi due giorni, venerdì 1° e sabato 2 agosto, vedranno protagonisti Selenia Cutillo e Filippo Benelli del ristorante Origini di Mondaino. La domenica e il lunedì, invece, l’evento ospiterà Morena Carnevali e Alex Antonioli dell’Osteria Vecia, per aperitivi e apericene, mentre le cene saranno curate dallo staff del Milk, rinomato locale misanese dalla proposta raffinata e contemporanea.

Dinner in the Sky torna così sulla Riviera romagnola, dopo il successo delle tappe di Cattolica e Riccione, rafforzando l’immagine di Misano come destinazione turistica di qualità. Ogni giornata sarà scandita da quattro momenti – aperitivo, apericena e due turni di cena – per permettere a un pubblico sempre più ampio di vivere l’emozione di cenare sospesi tra cielo e mare.

Gestita da DITS Italia, esclusivista del format per il nostro Paese, Dinner in the Sky è presente in oltre 70 città nel mondo ed è stata selezionata da Forbes tra i ristoranti più insoliti e spettacolari. In Italia l’evento ha già fatto tappa in location d’eccezione come il Lago di Como, Napoli, Trani e la stessa Riviera romagnola.

Sicurezza e professionalità restano i cardini di tutta l’organizzazione: in oltre 15 anni di attività a livello internazionale, l’esperienza ha mantenuto standard di sicurezza elevatissimi, senza mai registrare incidenti.

I biglietti per Dinner in the Sky Misano sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dinnerinthesky.it.