Misano Adriatico. Uomo di 74 anni in pericolo sugli scogli, salvato da un marinaio

Oggi a Misano Brasile, un uomo di 74 anni è stato salvato da un marinaio di salvataggio mentre era bloccato sugli scogli a 50 metri dalla riva. L’uomo, che era anche non udente, si è messo in pericolo facendo il bagno in condizioni meteo proibitive, con forti venti e risacca. Il marinaio, Marco Angelini, ha utilizzato la tecnica Over per raggiungere l’uomo in difficoltà e riportarlo sano e salvo a riva. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le indicazioni dei bagnini e di evitare il mare nelle condizioni meteorologiche avverse.