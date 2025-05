Misano Adriatico. Verso conclusione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza nell’area tra Cella e fiume Conca

Misano Adriatico, 27 maggio 2025 – Sono in conclusione in questi giorni, con la realizzazione dei tappetini di asfalto, gli importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza della zona compresa tra la Cella e il fiume Conca, avviati lo scorso novembre con la chiusura al traffico di via Fagnano.

I lavori hanno interessato un’area strategica del territorio comunale, coinvolgendo via Fagnano, via dei Mulini e via Fontanone.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza idraulica: sono stati ripristinati al loro pieno funzionamento tre ponticelli di attraversamento di rii consortili, opere fondamentali per garantire una maggiore protezione durante gli eventi alluvionali sempre più frequenti che interessano il territorio.

L’intervento ha permesso di asfaltare oltre un chilometro di strade e di ripristinare quasi 1,5 chilometri di strade bianche, migliorando significativamente la viabilità della zona.

Gli interventi realizzati rappresentano un investimento importante per la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali, contribuendo a rendere più resiliente il territorio di fronte alle sfide climatiche.

Comune di Misano Adriatico