Misano Adriatico. Villa delle Rose, giugno 2025: The Blessed Madonna, Kilimanjaro, Rivo, Blond:His The Martinez Brothers

Dopo aver scollinato un fine settimana intensissimo con Bob Sinclar, WhoMadeWho e Vida Loca, la Villa delle Rose di Misano Adriatico è pronta, prontissima per un giugno 2025 che proporrà il meglio del djing mondiale – The Blessed Madonna, KILIMANJARO, BLOND:ISH, The Martinez Brothers – ed una programmazione come sempre all’insegna della trasversalità.

Venerdì 6: Rivïera Boho con ZØEDÏAC, Monadune e Vittorio Virz.

Sabato 7: Vita con The Blessed Madonna e KILIMANJARO – La dj e producer The Blessed Madonna è una figura attualmente tra le più influenti nella scena elettronica mondiale; i suoi set fondono con rara maestria house, disco, techno e soul e sul fronte discografico vanta collaborazioni con Elton John, Madonna e Dua Lipa, così come il suo brano “Mercy” del 2023 è diventato molto più di una hit. The Blessed Madonna si distingue con merito e con metodo anche come attivista e per le sue campagne nell’industria musicale a favore della diversità e dell’equità. Insieme a lei, sabato 7 giugno alla Villa delle Rose, lo zambiano KILIMANJARO, dj che sa combinare al meglio Afro, House e Amapiano, quest’ultimo sottogenere da intendersi come un mix di deep house, jazz e musica lounge. I suoi set sono decisamente eclettici, come le sue produzioni discografiche.

Venerdì 13: Clorophilla con RIVO, Samuele Sartini, Mappa, Danny Lozito e Tanja Monies – dj e producer in costante ascesa, il francese RIVO fa parte della ristretta cerchia degli artisti da tenere d’occhio in questo 2025. Merito dei suoi rework e remix per Armin van Buuren e Disclosure, dei suoi set a Tomorrowland e all’Ushuaïa Ibiza e soprattutto della sua recentissima performance all’[UNVRS] sempre a Ibiza, dove ha affiancato Eric Prydz nel debutto dello show HOLOSPHERE 2.0.

Sabato 14: BLOND:ISH e Dj Protein – La dj e produttrice canadese BLOND:ISH porta avanti da sempre una visione che mixa nel migliore dei modi musica elettronica, spiritualità e attivismo ambientale. Il suo è uno stile eclettico, che unisce house e techno in varie declinazioni, in particolare con la sua etichetta discografica ABRACADABRA, che è anche il nome della sua residenza estiva al Pacha di Ibiza. BLOND:ISH è anche la fondatrice di Bye Bye Plastic, un’organizzazione no-profit che mira a eliminare la plastica monouso dagli eventi musicali.

Venerdì 20: 90 Wonderland.

Sabato 21: Vita con The Martinez Brothers e Bartolomeo – Chris e Stevie Jr Martinez (The Martinez Brothers) si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore di locali di culto newyorkesi quali il Paradise Garage: autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. Capaci di creare musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy, anche questa estate i Martinez questa estate resident all’Hï Ibiza (il locale numero uno al mondo per la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag), così come la loro etichetta discografica Cuttin’ Headz non manca mai di avere un occhio di riguardo per i talenti emergenti e le realtà meno mainstream.

Venerdì 27: Clorophilla con Moojo, Samuele Sartini, Mappa, Dany Lozito e Tanja Monies

Sabato 28: Kristal Klear, Dj Protein e Bartolomeo

Domenica 29: Vidaloca opening season party

