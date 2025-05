Misano, ai Campionati Italiani Master di Atletica arriva la qualità di Summertrade: sport e gusto insieme al Santamonica

Lo sport incontra l’alta qualità del food nei Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in programma a Misano dal 20 al 22 giugno 2025. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la nuova partnership tra Atletica Santamonica e Summertrade, società di ristorazione e banqueting del gruppo Italian Exhibition Group, già punto di riferimento per l’offerta food del Misano World Circuit.

La collaborazione garantirà a tutti gli atleti e ai loro familiari un’esperienza gastronomica curata e accessibile presso il Ristorante Santamonica, situato all’interno dell’autodromo e facilmente raggiungibile a piedi in soli due minuti dalla pista. Durante le giornate dell’evento, sarà attivo un servizio self-service a prezzi convenzionati, sia a pranzo che a cena, per soddisfare le esigenze di sportivi, accompagnatori e visitatori.

Il connubio tra sport e accoglienza punta a fare di questi Campionati un evento memorabile. “Siamo felici di collaborare a questa manifestazione di alto profilo sportivo – ha dichiarato Andrea Legato, amministratore delegato di Summertrade –. Metteremo in campo la stessa cura e precisione che ci contraddistingue nei grandi eventi, rispondendo in modo puntuale alle necessità di ogni ospite. Così come gli atleti lavorano duramente per superare i propri limiti, noi lavoriamo con passione per trasformare ogni esperienza in qualcosa di indimenticabile”.

L’organizzazione, curata dall’Atletica Santamonica, prosegue a ritmo serrato, forte anche delle sinergie già attivate con MOAB e Visit Misano, e dei patrocini del Comune di Misano Adriatico, della Regione Emilia-Romagna e della FIDAL, sia a livello regionale che nazionale.

I Campionati non saranno solo una celebrazione dello sport, ma anche un’occasione per vivere la città e il territorio, grazie a un calendario di attività collaterali e a tariffe di soggiorno agevolate per i partecipanti.