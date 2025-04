Misano. Avviati i lavori di rimodellamento del parco della Greppa

Misano Adriatico, 12 aprile 2025 – Sono partiti questa settimana i lavori di rimodellazione morfologica del Parco della Greppa, in località Casacce. L’intervento prevede la riconfigurazione dell’area attraverso l’apporto di terre provenienti dagli scavi per la messa in sicurezza del Torrente Ventena, in accordo con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

L’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità del sito, armonizzandolo con le aree limitrofe già riqualificate. L’intervento, che verrà realizzato nel pieno rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche vigenti, rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione e nella tutela del territorio misanese.

A seguire, ulteriori interventi interesseranno altre zone del territorio comunale. In particolare, nelle aree in fregio al fiume Conca, nella zona Cella, sarà realizzata una grande area boschiva grazie ai fondi messi a disposizione da Società Autostrade come compensazione delle emissioni di CO? previste per l’ampliamento della terza corsia autostradale. L’occasione sarà utile anche per migliorare alcuni tratti dell’Ecovia del Conca, rendendoli più duraturi e integrandoli armoniosamente all’interno delle nuove aree verdi.

