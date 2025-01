Misano Basketball Village 2024: gare, incontri, spettacoli e formazioni dedicati alla pallacanestro

Tornei giovanili e Minibasket, le finali regionali 3×3 Fip-Emilia Romagna

Misano Adriatico, 21 giugno 2024 ? L’estate a Misano si tinge dei suoni, dei colori e dell’energia del basket. A partire dal 21 giugno al 20 luglio, Misano si trasforma nel più grande playground della riviera romagnola con eventi, iniziative, gare e spettacoli dedicati alla pallacanestro: Misano Basketball Village.

Misano Basketball Village, ideato e realizzato dall’Asd Misano Pirates è un progetto di sport e formazione con un focus sui giovani, sulla pallacanestro, sui valori e sulle emozioni che lo sport sa trasmettere. Il format propone una serie di iniziative che declinano il basket in tutte le componenti essenziali che lo contraddistinguono: lo spettacolo, il valore sociale e culturale, la formazione, il gioco e l’agonismo.

Il calendario degli appuntamenti si apre venerdì 21 giugno con il “Torneo giovanile Romagna mia” dedicato alle categorie Under 13 maschili e femminili, Esordienti e Aquilotti. Fino a domenica 23 giugno al Centro sportivo Rossini di Misano si sfidano oltre 500 ragazzi e ragazze per il trofeo Mbv2024, quest’anno dedicato ai 70 anni di “Romagna mia” di Secondo Casadei, l’anima “street style” del basket si fonde con quella folk della canzone che racconta la Romagna e la sua tradizione.

Un altro lungo weekend di basket chiude il mese di giugno. Venerdì 28 Misano ospita il torneo nazionale di basket integrato “Basket senza limiti” con la partecipazione di squadre provenienti da Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il 29 e 30 giugno sul playground del Centro sportivo Rossini tornano le “Finali regionali 3×3 maschili e femminili” della Federazione Italiana Pallacanestro-Emilia Romagna con le squadre giovanili vincitrici dalle fasi eliminatorie che si sono svolte nei mesi scorsi in tutta la regione.

Sabato 29 giugno, alle ore 21:15 in piazzale Repubblica, il basket si fa spettacolo con “The playground show”. La piazza diventa un grande playground a cielo aperto in cui la musica, la danza e il basket si fondono insieme in una serata dedicata ai ragazzi e alle ragazze del territorio che, sul playground allestito in centro a Misano, troveranno uno spazio per esprimersi e raccontare la propria passione.

Misano Basketball Village continua a luglio con il momento di alta formazione sportiva con VL CAMP firmato Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dal 8 al 20 luglio a Misano appuntamento con il grande basket per i giovani atleti che vogliono approfondire gli aspetti della tecnica del basket con lo staff della VL Basket Pesaro.

Venerdì 12 luglio alle ore 21 il basket scende in piazza, al Parco del Sole, con la “Festa dei baskettari”, una serata di divertimento e spettacolo insieme agli atleti di VL Pesaro e Misano Pirates.

Sabato 20 luglio spazio alla pallacanestro giocata con The Basketball Games al Centro sportivo Rossini di Misano con il suo meraviglioso playground per tornei 3×3 e 1×1 maschili e femminili riservato alle categorie giovanili e senior. I tornei sono aperti a tutti e l’iscrizione è libera.

Misano Basketball Village è anche cultura. Durante il mese di attività sarà lanciato il progetto “Anche i libri non fanno panchina” per la promozione della lettura e della cultura sportiva con la realizzazione di una piccola biblioteca sportiva itinerante che troverà spazio al Centro sportivo Rossini e sarà liberamente fruibile dai ragazzi e dai bambini che frequentano il centro.

Misano Basketball Village 2024, quest’anno giunto alla quarta edizione, ha come tema l’impulso che spinge ogni persona a coltivare le proprie passioni con amore, determinazione e dedizione. L’art work del progetto 2024, realizzato dal graphic designer Nicolò Rigobello, prende spunto da un grande campione di basket americano, Kobe Bryant, per rappresentare la grande passione e dedizione per lo sport e il basket che è alla base del progetto Misano Basketball Village. Kobe, scomparso tragicamente in un incidente aereo nel 2020, aveva giocato da bambino a basket a Reggio Emilia, città in cui il padre giocava, e per il popolo del basket incarna lo spirito del varo campione, della determinazione e dell’enorme amore e rispetto per questo sport.

Misano Basketball Village è un lungo mese di basket ma è anche un laboratorio in itinere, il Dream Team Misano Pirates, che lascia spazio ai giovani perché possano esprimere le proprie attitudini e vivere lo sport a 360 gradi, sviluppare competenze e abilità, sia sul campo da gioco che nella comunicazione, nell’organizzazione dell’evento, nell’incoming, nell’intrattenimento. Perché lo sport non è solo una partita giocata ma è anche l’opportunità di trovare la propria strada professionale, un impegno civile, un obiettivo sociale cui dedicarsi.

Le iniziative di Misano Basketball Village sono realizzate in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico e della Federazione Italiana Pallacanestro-Emilia Romagna. Gli eventi sono a ingresso libero.

