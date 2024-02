Misano. CRESCE LA MWC SQUARE: INAUGURATO L’ATELIER DELLA VELOCITÀ DI YAMAHA MOTOR

Misano World Circuit, 6 febbraio 2024 – Un nuovo e prestigioso store arricchisce MWC Square, la grande area commerciale e di servizi che a Misano World Circuit attira quotidianamente gli appassionati di motociclismo e ciclismo con offerte ed eventi.

Alla vigilia dell’avvio della stagione sportiva ha aperto il GRT GYTR Pro-Shop di Yamaha, fra i primissimi presenti in Italia nel quale il pubblico potrà ammirare quello che è stato definito un atelier della velocità, dove creare in maniera quasi sartoriale la propria moto toccando con mano sviluppo e tecnologia dei prodotti. Presente all’inaugurazione Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor. Nell’occasione è stato anche presentato il team GRT Yamaha parteciperà al WorldSBK 2024 con due piloti del calibro di Dominique Aegerter e Remy Gardner e la guida tecnica del team principal Fabrizio Conti.

Il team sarà a MWC nel weekend 14-16 giugno, quando si disputerà l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, fra i più attesi del calendario mondiale.

“Con l’apertura dello shop GYTR di Yamaha e la presentazione del team GRT Yamaha, si apre, di fatto, la stagione dell’Autodromo di Misano – commenta Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna – anche quest’anno ricca di eventi importantissimi che garantiranno straordinarie ricadute positive al territorio, a partire dalla novità dell’appuntamento con la Formula E, per poi proseguire con Superbike e MotoGP, prove di campionati mondiali ormai consolidate. L’Amministrazione Regionale continua ad essere al fianco del Misano World Circuit, per sostenere quella che è a tutti gli effetti un’eccellenza della nostra Regione, cuore della Motor Valley Mondiale”.

“La nascita di una nuova impresa – il commento di Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica Spa, intervenuto all’evento – è sempre un segnale positivo. In questo caso si aggiunge una nuova connessione qui a MWC fra un brand prestigioso come Yamaha e il pubblico, che trova un’offerta sempre più completa che si aggiunge all’evento sportivo. È il segnale di un movimento che cresce, in equilibrio economico quindi con solidità perché alle spalle c’è programmazione, stimolo ad investire e soprattutto una grande passione condivisa”.

“Qui si sperimenta l’alleanza virtuosa fra Amministrazione e impresa – ha detto Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico – e in questi anni ciò ha generato una crescita potente, utile a MWC per pianificare i suoi investimenti e alla città, che nel 2023 ha messo insieme la crescita del 6,8% delle presenze turistiche, la più alta sul territorio. In questo successo la componente legata agli eventi del motorsport garantisce a Misano indotto economico e immagine a livello internazionale”.

“MWC Square completa l’esperienza da vivere dentro il grande parco dei motori che stiamo creando – ha aggiunto il manager director MWC, Andrea Albani – La pista è fondamentale, ma serve aggiungere e completare con nuovi elementi. Qui ci sono partner che condividono questa strategia, lo stimolo di vivere appieno il circuito approfittando anche di un’offerta di altissima qualità. È il nostro contributo al progresso della Motor Valley, che qui ha la sua piazza coi protagonisti.

Alla presentazione anche Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana: “MWC è un luogo di passione e di cultura sportiva, con un calendario di eventi di altissimo profilo e tanti servizi funzionali al nostro mondo. Qui abbiamo anche il nostro centro tecnico federale, dove si svolgono attività a sostegno dei giovani che si avvicinano alla nostra disciplina e in generale di formazione. Questa ulteriore e prestigiosa presenza firmata Yamaha arricchisce l’offerta all’insegna dell’innovazione più avanzata”.

“L’inaugurazione del nuovo PRO SHOP di Misano è un ulteriore step strategico per essere presenti in maniera capillare su tutto il territorio italiano. Il GRT GYTR PRO SHOP è un tempio unico nel mondo racing in Italia, e non solo. Considerando il contesto in cui sorge, questo PRO SHOP non è solo sinonimo di passione, innovazione ed expertise, ma soprattutto di spirito sportivo e competitivo. Abbiamo voluto costruire un’esperienza immersiva attraverso materiali, forme e tecnologia che, insieme, esprimono velocità. La presenza a Misano conferisce a Yamaha Italia una spinta ulteriore verso l’eccellenza e il mondo racing, e ciò ci permette di essere ancora più vicini ai professionisti e agli amatori”, ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor.

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli