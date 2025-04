Misano, domenica il lancio ufficiale dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK all’EICMA Riding Fest

Sarà l’EICMA Riding Fest, in programma questo weekend al Misano World Circuit, a dare ufficialmente il via al conto alla rovescia per l’attesissimo Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in calendario dal 13 al 15 giugno 2025.

Il lancio dell’evento mondiale delle derivate di serie si terrà domenica 27 aprile alle ore 11:30, sul palco di Radio Deejay, dove saranno svelati anche il poster ufficiale dell’edizione 2025 e tutte le novità in vista del weekend di gara.

A fare gli onori di casa saranno alcuni dei protagonisti assoluti del Mondiale Superbike e Supersport: Nicolò Bulega (Ducati Aruba) e Stefano Manzi (Yamaha GYRT), attuali leader delle rispettive classifiche, insieme ad Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi (entrambi Yamaha GYRT).

La presentazione sarà condotta dal noto commentatore del Mondiale SBK Max Temporali e vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali e tecniche del mondo dei motori: l’Assessora al Turismo e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, il Managing Director di MWC Andrea Albani, il team manager di Ducati Aruba Serafino Foti, Niccolò Canepa per Yamaha GYRT e Stefano Pacchioli in rappresentanza di Dorna Sport.

Il tutto all’interno del grande contenitore dell’EICMA Riding Fest, l’evento gratuito organizzato dall’Esposizione Internazionale delle due ruote di Milano. Dopo il successo dell’anno scorso, che ha richiamato oltre 14.000 appassionati, torna un format ricco di adrenalina, test ride, corsi e incontri con i campioni.

L’edizione 2025 parte già venerdì, con oltre 400 motocicli disponibili per demo ride gratuiti, sei experience differenti, corsi di guida sicura su strada promossi dalla FMI, Motorally Experience e Flat Track.

Domenica, tra gli appuntamenti più attesi, anche la tradizionale parata del Moto Club Misano in memoria di Marco Simoncelli, che ogni anno richiama grande partecipazione e commozione.

Oltre al paddock animato da attività per giovani e famiglie, non mancheranno stand dei marchi più prestigiosi, street food e tanto spettacolo.

L’ingresso all’EICMA Riding Fest è gratuito: è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale per ottenere il biglietto d’accesso gratuito. Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili su eicma.it.