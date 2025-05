Misano Estate 2025: musica, cultura, sport e spettacoli per ogni gusto

La città si prepara a un’estate ricchissima di eventi, pronta a soddisfare ogni tipo di passione: dalla grande musica ai festival culturali, dai balli di piazza agli appuntamenti sportivi di caratura nazionale e internazionale. Il cartellone 2025 conta oltre 150 appuntamenti distribuiti da giugno a settembre, già consultabili online sul sito Visit Misano.

Musica per tutti i gusti: dalla dance alle cover band

Si parte col botto il 20 giugno, quando sarà la voce di Paolo Belli ad accendere la Notte Rosa in Piazza della Repubblica, seguita dal classico spettacolo pirotecnico. Il giorno dopo, tocca alla sfilata del carnevale estivo con carri allegorici e gruppi mascherati. Ogni venerdì sera si ballerà con il “Friday Night”, che porterà in piazza band come Moka Club, Joe Dibrutto, Jbees, e cover di grandi nomi come Vasco Rossi, Morandi, Celentano e Freddy Mercury.

Cultura sotto le stelle: Galimberti e Bianchi in arrivo

La filosofia torna protagonista con due nomi di spicco: l’8 luglio Umberto Galimberti e il 9 luglio Enzo Bianchi animeranno le serate culturali misanesi. Agosto sarà il mese del Misano Piano Festival, giunto alla sua 33ª edizione, che porterà la musica classica nel cuore della riviera.

Danza, circo e teatro per famiglie e bambini

Ogni lunedì da metà giugno, Piazza della Repubblica si trasformerà in palcoscenico per “Scintille”, il circo-teatro pensato per i più piccoli. Il martedì sarà invece dedicato alla danza, con esibizioni delle scuole locali. Mercoledì sera il Parco del Sole ospiterà “Misano Balla”, dove le migliori orchestre e i maestri di danza coinvolgeranno anche i principianti.

Portoverde Fest: sette giovedì tra omaggi musicali e atmosfera marina

La rassegna musicale del giovedì sera nella splendida cornice del porto turistico di Piazza Colombo porterà in scena sette spettacoli tra chanson française, ritmi brasiliani e tributi a cantautori italiani come Pino Daniele, De André e Bennato.

Sport: grandi eventi tra pattinaggio, pallamano e motori

Non manca lo sport, con un’offerta ampia e variegata. Giugno si apre con il Memorial Filippini & Dall’Acqua di pattinaggio (8–16 giugno), seguito dai Campionati Italiani di Atletica Master (20–22 giugno), dalle finali regionali di Basket 3×3 (28–29 giugno) e dal Festival della Pallamano (1–5 luglio). A settembre torneranno due appuntamenti attesissimi: la MotoGP al Misano World Circuit, con la settimana del Dedikato, e la Spartan Race (20–21 settembre). Dal 5 al 7 settembre, l’Italian Bike Festival riporterà decine di migliaia di appassionati delle due ruote.

Mercatini, animazione e tradizione locale

A completare l’offerta, ci penseranno le iniziative dei comitati turistici, tra animazione per tutte le età e mercatini che animeranno le serate tra Portoverde, Misano Brasile, via dei Platani e Piazza della Repubblica.

Misano Estate 2025 promette insomma divertimento, cultura, musica e relax per ogni fascia d’età. Una stagione da vivere intensamente, tra mare e spettacolo.