MISANO. GLI EVENTI IN PROGRAMMA A MISANO NEL WEEKEND DI FERRAGOSTO

Misano Adriatico, 14 agosto 2024 – Misano Adriatico si prepara al lungo weekend del Ferragosto. Questa sera l’attesa culminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico in programma alle 23:00 sull’arco di cielo che sovrasta la spiaggia comunale davanti al Parco del Mare Nord. Prima, sarà possibile ballare, al Parco del Sole, con l’orchestra Roberto Anselmi, mentre in Piazza della Repubblica ci sarà lo spettacolo rivolto ai più piccoli Kids Show.

Venerdì sera, alle 21:30, in Piazza della Repubblica andrà in scena il secondo appuntamento di Friday Night. Dopo il grande successo di venerdì scorso con i Killer Queen, questa volta saranno i Revolution a salire sul palco. Il repertorio della band ripropone i migliori successi della disco music anni 70’80’ passando per i brani più famosi degli anni 90′ fino alle hit del momento, arrangiate con un sound esplosivo, coinvolgente e personale.

In Piazzale Colombo, a Portoverde, il ritmo sarà quello delle danze tribali, in programma alle 21:00. Al Parco del Sole ancora spazio ai bambini con Mini Talent Show, mentre al Ristorante il Mulino andrà in scena il terzo appuntamento del Misano Piano Festival con il concerto della pianista Anastasia Fioravanti, incentrato sul tema del Notturno.

Sabato, alle 21:30, torna il Varietà in Piazza della Repubblica, a cura di First Animazione, che proporrà anche il Welcome Show di domenica sera. Sempre domenica, alle 21:30, al Parco del Sole si balla con i maestri Andrea e Nicole.

Al programma del weekend si aggiungono i numerosi mercatini in programma in varie location della zona mare (programma completo su visitmisano.it).

Fino al 30 agosto, inoltre, sarà possibile visitare la Mostra d’Arte Contemporanea “Impulsi 2024” dei tre artisti locali Luca Fronzoni “Il Folle Artista”, Monica Bologna e Davide Clementi in Via Emilia, angolo Via Piemonte.

