Misano Hello Spring: due giornate all’insegna dei colori e dei profumi di primavera

Misano Adriatico, 23 maggio 2025 – Misano Adriatico è pronta a dare il benvenuto all’arrivo della bella stagione con “Misano Hello Spring”, manifestazione, giunta alla terza edizione, in programma domani e domenica.

Lungo Viale della Repubblica fino a Piazzale Roma, ma anche in Viale dei Platani e via Emila, dal mattino fino a sera sarà possibile passeggiare tra gli stand che espongono le opere di artigiani e i produttori di piante e fiori.

Non mancheranno un’area dedicata al cibo e un ricco programma di intrattenimento per grandi e bambini.

Sabato, in vari momenti della giornata, sarà possibile partecipare ai laboratori creativi e riciclo a cura di Sentieri Felici; alle 15:00 e alle 19:00 è in programma il suggestivo spettacolo di bolle e, dalle 19:00, si potrà ballare con il Dj Set di Fabiana Dj.

Anche domenica torneranno i laboratori creativi e riciclo, così come lo spettacolo di bolle, in programma in diversi orari.

Gli aquiloni saranno protagonisti di uno speciale laboratorio, a cura di Rimini Vola, e dell’attesa doppia esibizione in Piazzale Roma, in programma alle 14:30 e alle 19:00.

Previste anche sessioni di allenamento, in Piazza della Repubblica, di Ginnastica Dinamica Militare, rivolte a bambini e adulti.

