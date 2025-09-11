Misano, il Comune rilancia: un sottopasso per collegare circuito e spiagge nel progetto Metromare

Un collegamento diretto tra l’autostrada, il Misano World Circuit, gli impianti sportivi e la zona balneare: è l’obiettivo del sottopasso carrabile sotto la Statale 16 proposto dall’amministrazione comunale e destinato a cambiare la mobilità della città.

L’idea è di integrare l’opera nella terza tratta del Metromare, quella che dovrà unire Riccione a Cattolica. Il progetto, lungo 7,1 chilometri e con 12 fermate servite da bus elettrici, è in corsa per il finanziamento statale: 65,9 milioni di euro dal Fondo nazionale per il trasporto rapido di massa.

Se la proposta venisse approvata dal Ministero delle Infrastrutture, il sottopasso si aggiungerebbe all’opera principale alleggerendo traffico e accessi, soprattutto in occasione dei grandi eventi sportivi e culturali, quando Misano è messa alla prova dall’afflusso di decine di migliaia di persone.

Il sindaco Fabrizio Piccioni ha definito il progetto un passaggio chiave per colmare una carenza storica nei collegamenti della parte sud della città. Per l’amministrazione non si tratta quindi solo di un intervento viario, ma di un’opera con valore strategico per l’intero sistema turistico e sportivo della Riviera.

Ora la parola passa al Ministero: dalle decisioni attese nei prossimi mesi dipenderà se Misano potrà davvero inaugurare un asse viario capace di unire in maniera stabile il circuito con il mare.