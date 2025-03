Misano. La Scuderia del Lago e Arborea: un’estate di scoperte e natura per i bambini

La Scuderia del Lago è lieta di annunciare, nella cornice dell’open day in calendario per il 6 giugno alle ore 17, una nuova e stimolante collaborazione con Arborea, un progetto nato dall’amore per la natura e dal desiderio di condividerlo. Questa sinergia mira a promuovere un cambiamento positivo e sostenibile, partendo proprio dai più piccini, i nostri piccoli maestri.

Arborea e la Scuderia del Lago condividono una visione comune: il desiderio di educare attraverso l’esperienza diretta, favorendo una connessione autentica con la natura. Marco Corrao, gestore della Scuderia del Lago, insieme alla sua stretta collaboratrice Alessandra Sparaventi, ha riconosciuto l’affinità tra i valori di Arborea e quelli della Scuderia, dando vita a un progetto unico nel suo genere.

“Siamo entusiasti di collaborare con Arborea,” afferma Marco Corrao. “Questa partnership rappresenta una finestra sul mare per Arborea, un’opportunità per creare un centro estivo che sarà un vero e proprio laboratorio di vita e di scoperta per i bambini.”

Il centro estivo, che prenderà vita presso la Scuderia del Lago, offrirà un programma ricco e variegato, con attività che spaziano dai giochi creativi all’orto didattico, dall’educazione ambientale alla conoscenza degli animali, soprattutto dei cavalli. I bambini avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva, guidati da adulti che condividono con passione e amore queste stesse esperienze nella loro quotidianità.

Le iscrizioni sono già aperte e ci aspettiamo una grande partecipazione. Questo progetto è un’opportunità straordinaria per i bambini di Misano Adriatico e dintorni, di vivere un’estate all’insegna della scoperta, del benessere e del rispetto per la natura e gli animali.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, visitate il nostro sito web o contattateci direttamente alla Scuderia del Lago. Non perdete l’occasione di offrire ai vostri bambini un’estate indimenticabile, ricca di esperienze e di crescita.

Contatti:

Scuderia del Lago

Via Conca, 10 Misano Adriatico

Telefono: 338 1095476

Email: info@scuderiadellago.it

Sito Web: www.scuderiadellago.it