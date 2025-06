Misano. L’Emilia Romagna è pronta a scattare: oggi Pit Walk Solidale e Meet&Greet, domani piloti in pista per le libere e la Superpole

Misano World Circuit, 12 giugno 2025 – Sta per entrare nel vivo, a Misano World Circuit, il weekend dell’Emilia-Romagna Round, sesta prova del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike.

Da domani i piloti prenderanno confidenza con la pista e il cronometro emetterà i primi verdetti con le Tissot Superpole in programma alle 13:55 (WorldSSP) e alle 16:00 (WorldSSP300).

NEL POMERIGGIO LA PIT WALK SOLIDALE

Questo pomeriggio alle 17:00 è previsto il tradizionale appuntamento che offre la possibilità, alle associazioni no profit del territorio, di visitare la corsia box, ammirare le moto e interagire con i team. Quest’anno hanno aderito all’iniziativa l’associazione Rimini Autismo e la Cooperativa Sociale Cà Santino.

Nel solco dell’inclusione e della sostenibilità è confermata anche la Food Collection, la raccolta delle eccedenze alimentari per essere devolute a case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza e comunità terapeutiche. L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, in prima linea anche per l’assistenza alle persone con disabilità.

ALLE 18:00 IL MEET&GREET SUNSET LAP AL FICO FELLAS DI RICCIONE

Sempre nel tardo pomeriggio di oggi è previsto il Meet&Greet “Sunset Lap”, appuntamento rivolto a tifosi ed appassionati che potranno incontrare i piloti Danilo Petrucci, Axel Bassani e Stefano Manzi per farsi firmare autografi e scattare una foto. L’evento si svolgerà al Fico Fellas, sulla spiaggia di Riccione.

DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA CIV NIGHT

Domani alle 12.30, al Centro Tecnico Federale FMI attivo nella MWC Square, sarà presentata la CIV Racing Night, tappa del Dunlop CIV 2025 in programma a Misano World Circuit dal 25 al 27 luglio con l’attesa prova in notturna del sabato che, negli ultimi anni, richiama grande attenzione da parte dei fans.

NEL WEEKEND ANCHE LA TAPPA INAUGURALE DEL TROFEO DUCATI V4 ELITE CUP

Prenderà il via da Misano World Circuit, nel weekend del WorldSBK, il Trofeo Ducati V4 Elite Cup, un progetto tutto nuovo promosso e organizzato da Garage 51, dedicato esclusivamente ai piloti amatoriali. L’OMPI V4 Elite Cup – Misano Round sarà la prima la tappa di una serie che si articolerà in quattro eventi all’interno di cornici d’eccellenza quali il WorldSBK, il FIM JuniorGP e il CIV.

Saranno 26 i piloti che, sabato 14 giugno, scatteranno dal rettifilo del “Marco Simoncelli” per inanellare i 7 giri previsti di gara 1. Il trofeo ha richiamato piloti non solo italiani ed europei: al via, infatti, anche riders sud e nord americani e asiatici.

BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita sul portale Ticketone.it. Tariffe e promozioni sono disponili sul sito web del circuito nell’apposita sezione (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/superbike/).

Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna A, B e C è possibile accedere gratuitamente alla grande area paddock, di cui la MWC Square sarà parte integrante, e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti alle casse del circuito, aperte nelle tre giornate dell’evento.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 13 GIUGNO

09:00-09:25 – FP FIM Yamaha R3 BLU CRU World Cup

9:40-10:20 – FP WorldSSP

10:35-11:20 – FP1 WorldSBK

11:35-12:00 – FP WorldSSP300

12:15-12:35 – FP V4 Elite Cup Free Practice

13:15-13:40 – FIM Yamaha R3 BLU CRU World Cup Superpole

13:55-14:35 – Tissot Superpole WorldSSP

15:00-15:45 – FP2 WorldSBK

16:00-16:25 – Tissot Superpole WorldSSP300

16:40-17:00 – V4 Elite Cup Qualifying 1

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli